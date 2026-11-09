Policijska uprava Zaječar: Tokom vikenda 6 saobraćajnih nesreća, jedna osoba zadobila teške telesne povrede

Tokom proteklog vikenda na putevima u nadležnosti Policijske uprave u Zaječaru dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, jedna osoba je zadobila teške, a jedna lakše telesne povrede.

Takođe se dodaje da su tokom kontrole saobraćaja, pripadnici saobraćajne policije otkrili ukupno 188 saobraćajnih prekršaja.

Ujedno iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, zbog pogoršanja vremenskih uslova koji mogu značajno uticati na bezbednost saobraćaja.

“Vozačima se savetuje da prilagode brzinu kretanja uslovima i stanju na putu, drže veće odstojanje u odnosu na druga vozila, koriste propisana svetla i provere ispravnost brisača i pneumatika, a naročito da obrate pažnju na pešake i druge ranjive učesnike u saobraćaju”, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a upozoravaju sve učesnike u saobraćaju da ne potcenjuju rizike koje donose loši vremenski uslovi, da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju svoje i ezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.