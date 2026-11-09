Loše vesti za Denver: Povredio se Nikola Jokić
Nikola Jokić našao se na spisku povređenih igrača Denver Nagetsa pred važan duel sa Hjuston Roketsima. A situacija u ekipi iz Kolorada sve je zabrinjavajuća.
Srpski košarkaš ima problem sa desnim laktom, zbog čega je njegov nastup u narednoj utakmici neizvestan.
Prema poslednjim informacijama, Jokić je prijavljen zbog istegnuća desnog lakta i nalazi se među igračima čiji će status biti poznat neposredno pred početak utakmice. Kako prenosi NBC Sports, centar Denvera označen je kao neizvestan za duel sa Hjustonom.
Međutim, problemi za Nagetse tu se ne završavaju. Na spisku igrača pod znakom pitanja nalaze se i Džamal Marej zbog povrede potkolenice, Aron Gordon zbog problema sa donjim delom tela, Kristijan Braun zbog povrede lista i bolesti. Takođe, Kameron Džonson zbog problema sa donjim delom tela, kao i Demar Derozan zbog problema sa leđima.
Jedini igrač koji je definitivno van stroja jeste Džulijan Stroter, koji se oporavlja od teže povrede kolena.
Denver iza sebe ima naporno gostovanje u Meksiko Sitiju, gde je u subotu savladao Indijana Pejserse rezultatom 114:102. Utakmica je odigrana u okviru NBA programa u Meksiku, a Nagetsi su nakon pobede imali dodatne probleme zbog velikih kašnjenja prilikom povratka avionom.
Kako prenose američki mediji, ekipa je zbog problema sa letom znatno kasnije napustila Meksiko Siti, što je dodatno otežalo pripremu za naredni susret.
Jokić je protiv Indijane zabeležio 19 poena, 13 skokova i osam asistencija, ali je sada njegov nastup protiv Hjustona pod znakom pitanja.
Zajecaronline/Sport.org.rs/N. S.
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