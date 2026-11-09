Trener fudbalera Crvene zvezde: Pokazali smo ko je najbolji tim u zemlji

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u Novom Sadu ekipu Vojvodine rezultatom 1:0 u derbi meču 15. kola Superlige Srbije.

Jedini gol na utakmici postigao je Mahmud Bađo u 87. minutu.

Zvezda se nalazi na prvom mestu na tabeli SLS sa 43 boda, dok je Vojvodina druga sa 32. Fudbaleri Crvene zvezde će u narednom, 16. kolu SLS dočekati Radnik, dok će Vojvodina gostovati Mačvi.

Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera rekao je posle pobede nad Vojvodinom (1:0) u Novom Sadu da je njegova ekipa pokazala da je najbolja u Srbiji.

“Sve utakmice su teške i mnogo toga zavisi od načina na koji igrate. Ukoliko igrate dobro, onda stvari postaju malo lakše, a ako niste na svom nivou, sve je mnogo komplikovanije”, rekao je Rijera, a prenosi klupski sajt.

Španac je rekao da je izuzetno zadovoljan igrom ekipe koja sad na prvom mestu ima čak 11 bodova više od drugoplasirane Vojvodine.

“Kontrolisali smo utakmicu i nismo dozvolili protivniku da nam napravi ozbiljnije probleme. Danas smo pokazali, ukoliko je neko imao bilo kakve sumnje, ko je najbolji tim u zemlji”, zaključio je Rijera.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.