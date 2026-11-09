Humanost na delu u službi malih pacijenata: Udruženje “Glas Hrabrih” uručilo donaciju dečjem odeljenju u ZC Zaječar

Udruženje “Glas Hrabrih” je doniralo dečjem odeljenju u ZC Zaječar profesionalnu zdravstvenu opremu i knjige za decu.

Dečjem odeljenju donirane su sledeći komadi opreme: profesionalna vaga za merenje telesne težine dece, visinometar, polica za knjige, više od 50 dečjih knjiga doniranih od strane građana, izdavačkih kuća: i predškolske ustanove “Đulići” sa svim svojim vrtićima, OŠ “Desanka Maksimović” i OŠ “Hajduk Veljko”.

Dok su Dečjem dispanzeru donirani sledeći komadi opreme: aneroidni aparat za merenje pritiska, dve manžetne za decu za aparat za merenje pritiska, pulsni oksimetar, elektrode na ekstremitetima i grudno – usisne elektrode za decu.

Knjige su prikupljene u toku prethodne akcije pod nazivom “KNJIGA kao LEK” u organizaciji od strane udruženja “Glas Hrabrih”.

Sredstva za medicnsku opremu su prikupljena od uskrsnje zurke u selu Zvezdan.

Akciju su potpomogli: “Insomnia club 019”- Mateja Kostadinović, “Music ligh trental”-Milan Mirković, Udruženje “Glas Hrabrih”.

Iz ZC Zaječar su se zahvalili na donaciji i nesebičnoj podršci.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.