ACA LUKAS GA PREPORUČIO ZVEZDI, A ONDA JE SRUŠIO BARSELONU I REAL! Stigao u zamenu za džip, postao miljenik „delija“, a evo čime se danas bavi Dejan Lekić!

ACA LUKAS GA PREPORUČIO ZVEZDI, A ONDA JE SRUŠIO BARSELONU I REAL!

Malo ko je mogao da pretpostavi da će napadač koji je u Crvenu zvezdu stigao iz Zemuna u zamenu za džip ostaviti tako dubok trag na Marakani! Popularni pevač Aca Lukas preporučio je Dejana Lekića crveno-belima, a on je ubrzo postao junak jedne od nezaboravnih evropskih večeri Zvezde.

U avgustu 2009. godine Lekić je protiv Dinama iz Tbilisija postigao het-trik i režirao veliki preokret crveno-belih. Te sezone je u prvenstvu Srbije na 27 utakmica postigao 12 golova i upisao četiri asistencije, što mu je donelo transfer u špansku Osasunu vredan 2,5 miliona evra.

U Španiji je nastavio da privlači pažnju – Barseloni i Real Madridu postigao je po dva gola, a nosio je i dres reprezentacije Srbije, za koju je zabeležio 10 nastupa. Tokom karijere igrao je u više zemalja, uključujući Tursku i Indiju, ali je najveći deo inostrane priče vezao za Španiju.

Nakon završetka igračke karijere, Lekić nije napustio fudbal. Posvetio se trenerskom poslu i usavršavanju za novi poziv, a ranije je govorio o želji da završi potrebne licence i postepeno se oproba u ulozi trenera.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

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