ACA LUKAS GA PREPORUČIO ZVEZDI, A ONDA JE SRUŠIO BARSELONU I REAL! Stigao u zamenu za džip, postao miljenik „delija“, a evo čime se danas bavi Dejan Lekić!

ACA LUKAS GA PREPORUČIO ZVEZDI, A ONDA JE SRUŠIO BARSELONU I REAL!
Malo ko je mogao da pretpostavi da će napadač koji je u Crvenu zvezdu stigao iz Zemuna u zamenu za džip ostaviti tako dubok trag na Marakani! Popularni pevač Aca Lukas preporučio je Dejana Lekića crveno-belima, a on je ubrzo postao junak jedne od nezaboravnih evropskih večeri Zvezde.
U avgustu 2009. godine Lekić je protiv Dinama iz Tbilisija postigao het-trik i režirao veliki preokret crveno-belih. Te sezone je u prvenstvu Srbije na 27 utakmica postigao 12 golova i upisao četiri asistencije, što mu je donelo transfer u špansku Osasunu vredan 2,5 miliona evra.
U Španiji je nastavio da privlači pažnju – Barseloni i Real Madridu postigao je po dva gola, a nosio je i dres reprezentacije Srbije, za koju je zabeležio 10 nastupa. Tokom karijere igrao je u više zemalja, uključujući Tursku i Indiju, ali je najveći deo inostrane priče vezao za Španiju.
Nakon završetka igračke karijere, Lekić nije napustio fudbal. Posvetio se trenerskom poslu i usavršavanju za novi poziv, a ranije je govorio o želji da završi potrebne licence i postepeno se oproba u ulozi trenera.
Zajecaronline/Sport.org/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.
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