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SAŠA MIRKOVIĆ NEMA KONKURENCIJU! Aca Lukas otkrio zašto mu godinama veruje: „On je profesionalac, to svi dobro znaju!“

24.10.2026.
Photo: Antonio Ahel/ATAImages/ilustracija

SAŠA MIRKOVIĆ NEMA KONKURENCIJU! Aca Lukas otkrio zašto mu godinama veruje: „On je profesionalac, to svi dobro znaju!“

Za Acu Lukasa, Saša Mirković je mnogo više od poslovnog saradnika — privatno prijatelj i brat, a u organizaciji velikih koncerata profesionalac kojeg izdvaja bez dileme. Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvezda otvoreno je govorila o čoveku sa kojim godinama gradi uspešnu saradnju.

Lukas je najjače priznanje Mirkoviću izrekao upravo kada je govorio o velikim koncertnim projektima.

On je, ne najbolji, nego jedini organizator u ovoj zemlji. Kad kažem organizator, znači da će on organizovati veliki koncert. Ne postoji niko drugi osim Saše Mirkovića, to svi dobro znaju – poručio je pevač.

Direktora i vlasnika Hype produkcije opisao je kao čoveka koji ume da razdvoji prijateljsku bliskost od poslovnih zahteva. Njegovu odlučnost vidi kao važan deo odgovornosti koju preuzima.

Saša Mirković ti je privatno med i mleko, prijatelj, drugar i brat, a poslovno je težak kao crna zemlja, što je i normalno – rekao je Lukas.

Pevač nije skrivao da i njemu, uprkos dugoj karijeri, treba neko ko će u pravom trenutku postaviti granicu.

Da ti nešto kažem, mi umetnici volimo da budemo glavni, mi i jesmo glavni u nekoj priči. Međutim, mi smo čudni tipovi, svako ima neke svoje bubice. I nama treba neko ko će te naše, pogotovo moje, pričam prvenstveno o sebi, bubice da kanališe – objasnio je.

Mirkovićeva sposobnost da sačuva pravac i profesionalnost za Lukasa je razlog više da mu veruje.

I tebi stvarno treba neko ko će da te vrati u kolosek u trenutku kad ti i ne bi. A on je čovek profesionalac – naglasio je pevač.

Rečima „prijatelj, drugar i brat“ Lukas je opisao njihovu privatnu povezanost. Ocenom „ne najbolji, nego jedini“ odao je priznanje Mirkovićevom radu — jasno pokazujući koliko ceni čoveka koji stoji iza njihovih velikih koncertnih poduhvata.

Zajecaronline/J.V.

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