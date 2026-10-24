SAŠA MIRKOVIĆ NEMA KONKURENCIJU! Aca Lukas otkrio zašto mu godinama veruje: „On je profesionalac, to svi dobro znaju!“

Za Acu Lukasa, Saša Mirković je mnogo više od poslovnog saradnika — privatno prijatelj i brat, a u organizaciji velikih koncerata profesionalac kojeg izdvaja bez dileme. Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvezda otvoreno je govorila o čoveku sa kojim godinama gradi uspešnu saradnju.

Lukas je najjače priznanje Mirkoviću izrekao upravo kada je govorio o velikim koncertnim projektima.

– On je, ne najbolji, nego jedini organizator u ovoj zemlji. Kad kažem organizator, znači da će on organizovati veliki koncert. Ne postoji niko drugi osim Saše Mirkovića, to svi dobro znaju – poručio je pevač.

Direktora i vlasnika Hype produkcije opisao je kao čoveka koji ume da razdvoji prijateljsku bliskost od poslovnih zahteva. Njegovu odlučnost vidi kao važan deo odgovornosti koju preuzima.

– Saša Mirković ti je privatno med i mleko, prijatelj, drugar i brat, a poslovno je težak kao crna zemlja, što je i normalno – rekao je Lukas.

Pevač nije skrivao da i njemu, uprkos dugoj karijeri, treba neko ko će u pravom trenutku postaviti granicu.

– Da ti nešto kažem, mi umetnici volimo da budemo glavni, mi i jesmo glavni u nekoj priči. Međutim, mi smo čudni tipovi, svako ima neke svoje bubice. I nama treba neko ko će te naše, pogotovo moje, pričam prvenstveno o sebi, bubice da kanališe – objasnio je.

Mirkovićeva sposobnost da sačuva pravac i profesionalnost za Lukasa je razlog više da mu veruje.

– I tebi stvarno treba neko ko će da te vrati u kolosek u trenutku kad ti i ne bi. A on je čovek profesionalac – naglasio je pevač.

Rečima „prijatelj, drugar i brat“ Lukas je opisao njihovu privatnu povezanost. Ocenom „ne najbolji, nego jedini“ odao je priznanje Mirkovićevom radu — jasno pokazujući koliko ceni čoveka koji stoji iza njihovih velikih koncertnih poduhvata.

Zajecaronline/J.V.

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