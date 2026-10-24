MIROSLAV ILIĆ ODAO VELIKO PRIZNANJE SAŠI MIRKOVIĆU! On uzvratio prijatelju i mentoru: „Kada Miroslav ovo kaže, ima ogromnu težinu!“ (VIDEO)

MIROSLAV ILIĆ ODAO VELIKO PRIZNANJE SAŠI MIRKOVIĆU!
Godine iskrenog prijateljstva i uspešne saradnje povezuju Miroslava Ilića i Sašu Mirkovića, a najnovija objava porvrđuje njihovo međusobno poštovanje. Govoreći o ljudima koji su ostavili važan trag u muzičkoj produkciji i menadžmentu legendarni pevač izdvojio je direktora i vlasnika Hype produkcije.
Ilić je najpre pomenuo pokojnog Raku Đokića, sa kojim je ostvarivao velike projekte, a zatim je odao priznanje Saši Mirkoviću.
– Zapravo, preteča ovakvog tipa producenta menadžera je pokojni Raka Đokić! Jedan od prvih ljudi sa kojima sam ja radio neke velike stvari. Posle njega je Saša Mirković! U ovom zanatu mnogi sebe zovu producentima, menadžerima.. Ja to delim, neka se niko ne naljuti na mene. Ja to delim na dve kategorije: na trgovce i na producente menadžere – rekao je Miroslav Ilić.
Sašu i Miroslava Ilića godinama povezuju uspešna saradnja i iskreno prijateljstvo, a Mirković je svojim odgovorom pokazao koliko ceni i Ilićevu podršku i njegovo iskustvo.
– Hvala mom, pre svega prijatelju i mentoru u ovom poslu! Kada Miroslav ovo kaže ima ogromnu težinu i odgovornost – poručio je Mirković.
Priznanje je prihvatio sa zahvalnošću, ali i svešću o obavezi koju takve reči nose. Ilićeva pohvala tako je postala potvrda dugogodišnjeg rada Saše Mirkovića i poverenja koje je izgradio sa jednim od najvećih imena narodne muzike.
Zajecaronline/J.V.
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