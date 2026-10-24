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PALA POSLEDNJA KLAPA TREĆE SEZONE „LETA BEZ MRLJE“: Hype produkcija završila snimanje, a publiku očekuju novi zapleti, smeh i iznenađenja

24.10.2026.
Foto: Hypetv

PALA POSLEDNJA KLAPA TREĆE SEZONE „LETA BEZ MRLJE“

Još jedno veliko poglavlje serije „Leto bez mrlje“ je završeno! U Hype produkciji pala je poslednja klapa treće sezone popularne humorističke serije. Ekipa je privela kraju snimanje novih epizoda, a sada predstoji susret sa publikom.

Treća sezona donosi nastavak priče koja je osvojila gledaoce prepoznatljivim humorom, zanimljivim likovima i nepredvidivim situacijama. Serija je od početka gradila svoju atmosferu kroz spoj letnjeg ambijenta i komičnih zapleta.

NOVA SEZONA DONOSI NASTAVAK PRIČE KOJU JE PUBLIKA ZAVOLELA

„Leto bez mrlje“ izraslo je u jedan od prepoznatljivih projekata Hype produkcije. Serija je publiku privukla vedrom atmosferom i pričama koje donose brojne komične situacije.

Radnja smeštena u mediteranski ambijent ostrva Rab dala je ovom ostvarenju poseban pečat. Živopisni likovi i njihovi međusobni odnosi dodatno su doprineli prepoznatljivosti serije.

Treća sezona nastavlja ovaj televizijski put. Gledaoci mogu da očekuju nove situacije, zanimljive zaplete i nastavak priče omiljenih junaka.

Hype TV

POSLEDNJA KLAPA OZNAČILA KRAJ JEDNOG VELIKOG PRODUKCIJSKOG PUTOVANJA

Završetak snimanja predstavlja važan trenutak za čitavu ekipu. Iza svake epizode nalaze se brojni sati rada, pripreme i zajedničkog stvaranja.

Od glumačkih scena do produkcijskih detalja, svaki segment doprinosi konačnom izgledu serije. Upravo zato poslednja klapa označava kraj jednog važnog procesa i početak iščekivanja premijere.

Hype produkcija nastavlja da razvija sadržaj namenjen širokoj publici. Treća sezona „Leta bez mrlje“ tako postaje novo poglavlje projekta koji spaja humor, zabavu i prepoznatljivu letnju atmosferu.

Publika će imati priliku da ponovo zaroni u svet omiljenih junaka čim epizode budu spremne za emitovanje.

Jedno je sigurno: „Leto bez mrlje“ nastavlja svoju priču, a nova sezona predstavlja sledeći korak u razvoju ovog Hype projekta.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti.  Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.

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