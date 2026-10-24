Počela imunizacija protiv sezonskog gripa u Srbiji
U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskoh gripa.
“Od 14. oktobra, u domovima zdravlja širom Srbije počela je imunizacija protiv sezonskog gripa. Za odraslo stanovništvo dostupna je trovalentna vakcina TorVaxFlu proizvođača Torlak. Dok se za decu i trudnice koristi trovalentna vakcina Vaxigrip”, rekla je za Tanjug dr Snežana Kalabić, ispred DZ Savski venac.
Aktivna imunizacija protiv gripa preporučuje se osobama koje su u posebnom riziku od razvoja teške kliničke slike i komplikacija. U ovu grupu spadaju trudnice, osobe starije od 65 godina, kao i deca starija od šest meseci i odrasli sa hroničnim oboljenjima.
“To uključuje hronične bolesti pluća, uključujući astmu, hronične kardiovaskularne bolesti, izuzev izolovane arterijske hipertenzije, metaboličke poremećaje. Poput dijabetesa i gojaznosti sa indeksom telesne mase (BMI) većim od 40. Hroničnu bubrežnu disfunkciju, hemoglobinopatije, hronične neurološke poremećaje, maligne bolesti i stanja imunosupresije. Uključujući HIV/AIDS, aspleniju i stanje nakon transplantacije”, rekla je dr Kalabić.
Vakcinacija se, kako je istakla, preporučuje i članovima porodice osoba iz rizičnih grupa koje zbog kontraindikacija ne mogu da prime vakcinu.
“Imunitet nakon vakcinacije stiče se za dve do tri nedelje i traje od šest do 12 meseci, zbog čega je potrebno vakcinisati se svake godine”, rekla je dr Kalabić.
Efikasnost vakcine može da varira i ona ne pruža apsolutnu zaštitu od infekcije. Ali u slučaju obolevanja može doprineti blažoj kliničkoj slici i smanjenju rizika od razvoja težih komplikacija, dodala je.
“S obzirom na to da vakcina ne garantuje potpunu zaštitu, osobe sa faktorima rizika treba i dalje da primenjuju druge preventivne mere. Da izbegavaju okupljanja, posebno u zatvorenim prostorima. Nose zaštitne maske prilikom bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome respiratorne infekcije, redovno peru ruke i provetravaju prostorije”, rekla je dr Kalabić.
Prema njenim rečima, veoma je važno i očuvanje opšteg zdravlja kroz pravilnu i uravnoteženu ishranu, umerenu fizičku aktivnost i usklađivanje vremena provedenog na radu sa vremenom predviđenim za odmor.
Počela imunizacija protiv sezonskog gripa u Srbiji
“Osobama iz rizičnih grupa preporučuje se i vakcinacija protiv pneumokoka, bakterije koja može izazvati teške oblike upale pluća i druge ozbiljne infekcije. Broj potrebnih doza zavisi od vrste pneumokokne vakcine i prethodnog vakcinalnog statusa. Pa je najbolje da se o tome posavetujete sa izabranim lekarom. Vakcina protiv gripa i vakcina protiv pneumokoka mogu se primiti istovremeno, ali se daju u različite ekstremitete”, rekla je dr Kalabić.
Vakcinacija se obavlja na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, u dogovoru sa izabranim lekarima. Na nivou Srbije ugovorena je nabavka 315.000 doza vakcine, dok je u našem domu zdravlja planirano od 2.300 do 2.500 doza.
“Ovo je prilika da sve osobe iz rizičnih grupa blagovremeno prime vakcinu, pre intenzivnijeg širenja virusa gripa”, rekla je.
U Srbiji se aktivnost virusa obično pojačava od decembra, dok se vrhunac obolevanja najčešće beleži krajem februara i početkom marta.
“Vakcinacija protiv gripa predstavlja jedan od najefikasnijih i najbezbednijih načina individualne i kolektivne zaštite od sezonskog gripa. Posebno kada je reč o sprečavanju težih oblika bolesti i njenih komplikacija”, zaključila je ona.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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