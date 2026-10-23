Nega orhideja: Tajne bujnog cvetanja i zdravih listova

Orhideje iz roda Phalaenopsis, koje najčešće kupujemo za stan, mogu mesecima izgledati potpuno zdravo, a da ne razviju novu cvetnu granu. Razlog nije uvek nedostatak prihrane ili vode. Mnogo češće problem predstavljaju svetlost, temperatura ili stanje korena.

Svetlost je ključna za negovanje orhideja

Ovo je jedan od najčešćih razloga zbog kojih orhideja odbija da procveta. Premestite je na svetlo mesto sa dosta indirektne dnevne svetlosti, na primer blizu istočnog prozora. Na južnom ili zapadnom prozoru zaštitite je od jakog podnevnog sunca koje može da sprži listove. Ako je biljka stalno u mračnom uglu sobe, teško će sakupiti dovoljno energije za novo cvetanje.

Blago snižavanje temperature

Mnogim orhidejama Phalaenopsis blago snižavanje temperature tokom nekoliko nedelja može pomoći da pokrenu stvaranje cvetne grane. Ako je biljka zdrava i odrasla, obezbedite joj nekoliko nedelja sa nešto svežijim noćima, približno 16–18 °C, uz prijatnu dnevnu temperaturu. Ne izlažite je hladnom – promaji, mrazu niti naglim temperaturnim šokovima. Važno je da biljku ne držite tik uz radijator.

Ne zalivajte je previše

Koren orhideje treba i vlagu i vazduh. Ako stalno stoji u mokrom supstratu, može početi da truli, a biljka tada nema dovoljno snage za cvetanje. Zalivajte kada se supstrat približi sušenju i saksija postane osetno lakša. Kod orhideja u providnim saksijama srebrnkasti korenovi mogu biti dodatni znak da je vreme za proveru vlage, ali nemojte se oslanjati samo na njihovu boju. Posle zalivanja pustite da se voda potpuno ocedi. Nikada ne ostavljajte saksiju da stoji u vodi.

Obezbedite korenu dovoljno vazduha

Orhideje Phalaenopsis ne treba saditi u običnu baštensku zemlju. Njihovom korenu potreban je prozračan supstrat, najčešće na bazi kore drveta. Ako se kora raspala, postala sitna i zadržava previše vlage, razmislite o presađivanju u odgovarajući supstrat za orhideje. Pri presađivanju uklonite samo korenove koji su zaista mrtvi ili truli. Zdravi, čvrsti korenovi ne treba da se seku, čak ni kada izgledaju neobično.

Ne preterujte sa prihranom

Više đubriva ne znači i više cvetova. Prejaka ili prečesta prihrana može oštetiti koren, a nedovoljno svetlosti ne može se nadoknaditi đubrivom. Koristite sredstvo namenjeno orhidejama, razblaženo i prema uputstvu proizvođača. Ne prihranjujte biljku koja ima ozbiljno oštećen koren ili je pod stresom.

Ponekad je upravo stabilnost ono što joj najviše odgovara.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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