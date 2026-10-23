Grčka zabranjuje društvene mreže deci mlađoj od 15 godina

Grčki parlament usvojio je zakon kojim se deci mlađoj od 15 godina zabranjuje korišćenje platformi društvenih mreža. Zabrana će stupiti na snagu 1. januara naredne godine, prenose grčki mediji.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis rekao je da platforme imaju dva i po meseca da osmisle način za proveru starosti korisnika i zaštitu njihove privatnosti.

Uredba se tiče pristupa maloletnika mlađih od 15 godina uslugama društvenih mreža. A deo je mera za zaštitu dece od opasnosti digitalnog okruženja. Grčka je navela da pruža podršku roditeljima u suzbijanju “beskonačnog skrolovanja”, koje decu lišava sna, koncentracije i vremena provedenog sa prijateljima.

Ključno pitanje je kako osigurati da korisnici ispunjavaju propisanu starosnu granicu, a da se pritom ne prikuplja više ličnih podataka nego što je potrebno. Predlog zakona ne nalaže korišćenje određene aplikacije, već predviđa korišćenje odgovarajućih, pouzdanih i srazmernih rešenja za verifikaciju starosti.

Grčka je jedna od sedam zemalja Evropske unije koje zajedno sa Evropskom komisijom traže rešenje za proveru starosti korisnika.

Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je usvojila zakon kojim se ograničava korišćenje društvenih mreža među maloletnicima.

Sličan zakon usvojen u Francuskoj poništio je tamošnji Ustavni savet u avgustu ove godine.

Zaječaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!