Na novom stadionu u Zaječaru otvoren Regionalni bokserski centar

Na novom stadionu “Kraljevica” u Zaječaru danas je otvoren Regionalni bokserski centar za istočnu Srbiju, koji će omogućiti razvoj boksa u ovom delu zemlje i omogućiti mladima da treniraju u savremenim uslovima.

Najmlađi Zaječarci moći će potpuno besplatno da treniraju, istaknuto je u saopštenju.

Predsednik SBS Nenad Borovčanin naveo je da je otvaranje regionalnih centara deo šireg nastojanja da se obezbede kvalitetni uslovi za rad u svim delovima zemlje, uz podršku Vlade Srbije i saradnju sa lokalnim samoupravama i bokserskim klubovima.

“Naš cilj je da boks razvijamo u celoj Srbiji, a ne samo u najvećim gradovima. Želimo da svako dete koje voli ovaj sport dobije priliku da trenira, napreduje i jednog dana predstavlja svoju zemlju. Otvaranjem Regionalnog bokserskog centra u Zaječaru stvaramo upravo takve uslove. Posebno nam je važno što će deca iz Zaječara moći besplatno da treniraju, jer ulaganje u sport znači ulaganje u zdravlje, vaspitanje i budućnost mladih. Verujemo da će iz ovog centra izaći novi talenti i budući šampioni srpskog boksa”, poručio je Borovčanin.

Član Gradskog veća, zadužen za sport i omladinu, Jugoslav Petrović, naglasio je da otvaranje centra ima veliki značaj za Zaječar i čitavu istočnu Srbiju, jer će mladim sportistima omogućiti kvalitetnije uslove za rad, a gradu doneti dodatnu afirmaciju kao važnom sportskom centru.

” Otvaranjem Regionalnog bokserskog centra, Zaječar dobija novi prostor za rad sa mladim sportistima, unapređenje boksa i stvaranje uslova za razvoj novih generacija boksera”, istaknuto je na zvaničnoj stranici Grada Zaječara.

Zaječaronline/Grad Zaječar/N. S.

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