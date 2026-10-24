Pronađena nemačka podmornica iz Drugog svetskog rata, nestala pre 82 godine

Nemačka podmornica koja je nestala tokom Drugog svetskog rata, nakon što ju je oštetila Kraljevska mornarica pronađena je 82 godine kasnije. Pronađena je oko 32 kilometra od Salkombea u Devonu na jugozapadu Engleske.

Ronilački tim iz Plimuta “Gasperados” identifikovao je podmornicu U-672, nakon što je u avgustu otkrivena na dubini od oko 70 metara, prenosi BBC.

Podmornicu je u julu 1944. napao britanski ratni brod HMS Balfur, nakon čega su je njena 52-člana posade potopila, a svi članovi su preživeli.

Kako se navodi posada je plutala po moru, a onda su ih pronašli britanski avioni i brodovi i zarobili.

Mornarički dnevnik koji pokazuje potapanje imao je pogrešne koordinate, zbog čega brod nije pronađen sve do nedavno, a članovi Gasperadosa rekli su da su “zaista zadovoljni” što su mogli da pomognu u identifikaciji podmornice.

Nemački istoričar Drugog svetskog rata Aksel Nistle rekao je da je olupina “bila na ispravnom položaju”. Ali da je, “zbog administrativne greške u dokumentima”, zabeležen položaj koji se razlikovao “oko 74 kilometra od stvarnog položaja”.

Preživjeli članovi posade vratili su se u Nemačku nakon rata, uključujući i kapetana podmornice.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.