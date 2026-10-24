Sin Arnolda Švarcenegera SMRŠAO 113 KILOGRAMA

Nove fotografije Kristofera Švarcenegera, 29-godišnjeg sina holivudske zvezde Arnolda Švarcenegera, privukle su veliku pažnju javnosti. Naslednik slavnog glumca oduševio je javnost izgledom koji je rezultat višegodišnje borbe protiv viška kilograma i odluke koja mu je promenila svakodnevicu.

Kristofer Švarceneger, sin holivudskog snagatora Arnolda Švarcenegera, godinama je mučio muku sa viškom kilograma. Još u srednjoj školi suočio se sa tim problemom, isprobavao je brojne dijete, ali rezultati nisu bili dugog veka. Danas njegova transformacija izaziva divljenje.

Prekretnica se dogodila 2019. godine, kad je shvatio koliko mu telesna težina otežava svakodnevne aktivnosti.

“Jednostavno sam video kako mi težina ne dozvoljava da radim svakodnevne stvari”, prisetio se na samitu “Bičer Vajtaliti: Srećni i zdravi” 2025. godine.

“Pomislio sam: Ne mogu da skačem padobranom”, dodao je.

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U želji da promeni svoje navike, isprobavao je različite dijete i fizičku aktivnost. Njegov program obuhvatao je dizanje tegova, boks i planinarenje. Tokom posta, kao posvećeni katolik, izbacio je hleb iz jelovnika i, kako je sam rekao, izgubio gotovo 14 kilograma. Prema pisanju portala “Pejdž siks”, od početka transformacije 2019. godine izgubio je oko 113 kilograma.

Kristofer je naglasio da promena nije došla preko noći i da je na tom putu bilo mnogo pokušaja i grešaka.

“To nije nešto što se dogodi preko noći. Bilo je potrebno mnogo pokušaja i grešaka”, objasnio je, dodajući da svoj put još ne smatra završenim.

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Zajecaronline/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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