Tragedija u ZOO vrtu u Zagrebu: Poginulo mladunče patuljastog nilskog konja

Udruženje prijatelji životinja prijavilo je Državnom inspektoratu smrt mladunčeta patuljastog nilskog konja u zagrebačkom Zoološkom vrtu.

Prema dojavi građana koju je udruženje primilo, mladunče se utopilo jer mu zbog radova na nastambi navodno nije bio osiguran siguran izlazak iz bazena.

Udruženje je zatražilo hitan inspekcijski nadzor kako bi se utvrdile tačne okolnosti događaja, uzrok smrti i mogući propusti zaposlenih.

Iz Zoološkog vrta potvrdili su da je mladunče, okoćeno početkom leta, pronađeno mrtvo. Napomenuli su da su patuljasti vodenkonji ugrožena vrsta uključena u Evropski uzgojni program.

“Ne želimo nagađati o uzroku smrti mladunčeta dok nadležna inspekcija ne utvrdi činjenice. Ali, ovaj tužan događaj ponovo nameće i šire pitanje: zašto se divlje životinje planski razmnožavaju i dovode u zoološke vrtove ako će život provesti u zatočeništvu? Nakon smrti lavice Tajri, koja se mogla izbjeći, upozorili smo da se takvi događaji ne smeju posmatrati kao izolovane tragedije, nego kao povod za preispitivanje sustava koji životinje premešta i razmnožava radi održavanja populacija u zoološkim vrtovima”, ističu Prijatelji životinja.

Smatraju da pozivanje na ugroženost nije dovoljno opravdanje za stvaranje novih životinja kojima je budućnost predodređena za život u zatočeništvu. Takođe, navode da patuljasti vodenkonji u prirodi žive u tropskim kišnim šumama i močvarama zapadne Afrike. Pa njihova zaštita zavisi i o očuvanju tih staništa i rešavanju pretnji u divljini.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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