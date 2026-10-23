Fond PIO apeluje na penzionere da ne nasedaju na prevare

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) upozorio je korisnike penzija na nove pokušaje prevare. Fondu su stigle prijave sa područja Pirota.

Kako se navodi, prema prijavama korisnika penzija, nepoznata lica dolazila su na njihove kućne adrese. Predstavljali su im da su dobili poklon i da je potrebno da potpišu odgovarajući dokument u vezi sa njegovim preuzimanjem. A kako su naknadno saznali, potpisivali su izjave o kupovini određenih proizvoda, za koje im se novčana naknada obustavlja od mesečnog iznosa penzije.

Fond PIO naglašava da ne učestvuje niti posreduje ni u kakvoj prodaji niti obezbeđivanju poklona. Takođe ne ovlašćuje nepoznata lica da u njegovo ime sprovode prodaju ili zaključuju ugovore sa korisnicima penzija.

“Apelujemo na sve građane, a posebno na penzionere da budu oprezni prilikom poseta nepoznatih lica koja nude poklone, proizvode ili usluge i zahtevaju potpisivanje bilo kakve dokumentacije. Pre potpisivanja neophodno je pažljivo pročitati sadržaj dokumenta i ne potpisivati ništa ukoliko postoji sumnja u njegovu namenu ili uslove”, upozorava PIO fond.

Naglašavaju i da ukoliko se susretnu sa sličnim pokušajima obmane, građani treba da slučaj prijave policiji.

Fond PIO dodaje i da se korisnici o važnim pitanjima koja se tiču ostvarivanja njihovih prava, kao i za proveru informacija u vezi sa radom Fonda obraćaju isključivo zvaničnim kanalima komunikacije.

“Zaštita prava i sigurnosti penzionera zahteva oprez, pravovremenu informisanost i prijavljivanje svakog sumnjivog postupanja nadležnim institucijama”, navode u PIO fondu.

Zaječaronline/Tanjug/N. S.

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