LUKAS NE STAJE – DVE ARENE RASPRODATE, ZAKAZANA I TREĆA! Tri noći, Beograd i hitovi koji spajaju generacije (FOTO)

LUKAS NE STAJE – DVE ARENE RASPRODATE, ZAKAZANA I TREĆA!

Aca Lukas rasprodao je koncerte zakazane za 3. i 4. novembar 2026. u Beogradskoj areni, a zbog ogromnog interesovanja publike zakazan je i treći — 2. novembra. Tako će Beograd tri večeri zaredom, 2, 3. i 4. novembra, biti centar muzičkog spektakla, emocije i energije kakvu publika već decenijama vezuje za njegovo ime.

Posle leta tokom kojeg je iz grada u grad potvrđivao ogromnu koncertnu moć, Lukas ne usporava. Naprotiv — dve rasprodate Arene i novi datum pokazuju koliko je snažna veza između njega i publike. Muzička scena menjala se mnogo puta tokom njegove karijere. Dolazili su novi trendovi, novi izvođači i nove generacije, ali Lukasove najveće pesme ostale su tamo gde su oduvek bile — među publikom. U refrenima koji se pevaju iz sveg glasa i emocijama koje ne blede sa godinama.

Upravo u tome leži snaga njegove karijere. Aca Lukas danas okuplja nekoliko generacija koje iste stihove pevaju uglas. Neki su uz njegove pesme odrastali, drugi ih tek otkrivaju, ali kada koncert počne, razlike nestaju. Ostaju muzika i emocija.

Njegovi hitovi odavno su postali mnogo više od pesama sa albuma.

Prate ljubavi i raskide, kafanske noći i velika slavlja, susrete i rastanke — trenutke koje ljudi pamte čitavog života. Takav repertoar stiže u Beogradsku arenu, pred publiku koja je rasprodala dva koncerta i otvorila vrata trećem.

Uz organizaciju Hype produkcije, za ove nastupe mesecima se pripremaju vizuelna rešenja i specijalni efekti koji će Lukasovim pesmama dati novu scensku dimenziju. Tri uzastopne večeri predstavljaju veliki koncertni i produkcijski poduhvat, ali u središtu svega ostaje ono zbog čega publika dolazi — Lukas, njegovi hitovi i atmosfera koju zajedno stvaraju.

Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert biće u prodaji od ponedeljka putem tickets.rs.

Zajecaronline/J.V.

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