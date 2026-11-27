Lav Grigorije Pajkić smenjen sa funkcije državnog sekretara

Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut razrešio je dužnosti ukupno sedam državnih sekretara u Ministarstvu privrede i Ministarstvu kulture. Nakon što je ovlastio ministre finansija Sinišu Malog i pravde Nenada Vujića da preuzmu ovlašćenja ova dva resora do izbora nove vlade.

Prema rešenju Vlade Srbije objavljenom u Službenom glasniku, koje je potpisao Macut, razrešen je Lav Grigorije Pajkić sa dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu kulture.

Uz njega su u istom ministarstvu razrešeni i Dejan Antić i Miomir Đorđević.

U Ministarstvu privrede dužnosti su razrešeni Andrijana Jovanović, Darko Mitrović, Andrea Horvat Kiralj i Vladimir Arsenović.

Podsetimo, do ovih promena došlo je nakon što su Adrijana Mesarović podnela ostavku na mesto ministarke privrede. A Nikola Selaković na mesto ministra kulture, jer su izabrani za narodne poslanike.

Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić saopštio je 24. novembra da je parlament primio njihove ostavke od 17. novembra i konstatovao prestanak mandata članova Vlade.

„Danom potvrđivanja mandata narodnim poslanicima Nikoli Selakoviću i Adrijani Mesarović prestao je mandat članova Vlade“, naveo je tada Čupić.

Potom je Vlada u tehničkom mandatu ovlastila Sinišu Malog da, pored Ministarstva finansija, preuzme i ovlašćenja ministra privrede, a Nenada Vujića da, uz Ministarstvo pravde, preuzme i ovlašćenja ministra kulture do formiranja nove vlade.

Zajecaronline/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.