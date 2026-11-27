Sutra oblačno i hladno: Kiša i sneg uz formiranje snežnog pokrivača

U Srbiji će u subotu, 28. novembra, biti oblačno i hladno, na zapadu i jugozapadu Srbije sa snegom.

Tokom dana, sa padom temperature, kiša preći u sneg u većini krajeva južnije od Save i Dunava uz formiranje snežnog pokrivača.

Vetar će biti slab i umeren, u većem delu severnih pravaca, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, dok će u planinskim predelima istočne Srbije duvati jak istočni vetar, krajem dana i olujne jačine, pa se u tim krajevima očekuju i snežni nanosi.

Najniža temperatura kretaće se od jedan do pet stepeni, a najviša od tri do sedam stepeni.

U Beogradu će sutra biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom.

U višim delovima grada kratkotrajno je moguća i pojava susnežice i snega.

Vetar će biti slab do umeren severozapadni, a dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja – od dva do četiri stepena.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 5. decembra, u nedelju će biti hladno, pre podne oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima sa slabim snegom, a posle podne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje u svim predelima.

Sledeće sedmice biće suvo i hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazevima, početkom decembra i ledenim danima, sa maksimalnim temperaturama od -3 do 0 stepeni.

Sutra oblačno i hladno: Kiša i sneg uz formiranje snežnog pokrivača

U košavskom području od nedelje duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, donjem Podunavlju i Pomoravlju u nedelju i ponedeljak i sa udarima olujne jačine.

Zaječar.org/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.