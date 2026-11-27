Zavšilo se snimanje novog dela “Gospodar prstenova”: Otkriven i datum premijere

Snimanje filma “Gospodar prstenova: Potraga za Golumom” završeno je na Novom Zelandu, saopštila je kompanija Vorner Bros, a premijera u bioskopima najavljena je za 15. decembar 2027. godine.

Film režira Endi Serkis, koji će ponovo tumačiti lik Goluma, dok je producent Piter Džekson, reditelj originalne trilogije.

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Radnja filma usredsređena je na Goluma i potragu za njim koju predvodi Aragorn, pre nego što Golum otkrije Sauronu lokaciju Jedinstvenog prstena.

Film će pratiti potragu za iskvarenim hobitom u godinama koje prethode događajima iz filma „The Fellowship of the Ring“ (Družina prstena). Scenaristi originalne trilogije, Fran Volš i Filipa Bojens, pridružuju se Fibi Gitins i Arti Papageorgiu u adaptaciji dela Dž. R. R. Tolkina.

Zavšilo se snimanje novog dela “Gospodar prstenova”: Otkriven i datum premijere

Tolkin je prvobitno napisao trilogiju „The Lord of the Rings“ (Gospodar prstenova) pedesetih godina prošlog veka, nakon uspeha knjige „Hobit“ iz 1937. Piter Džekson je adaptirao „Gospodara prstenova“ u tri filma 2001, 2002. i 2003. godine, a kasnije je „Hobita“ razvio u sopstvenu trilogiju 2012, 2013. i 2014.

Zaječaronlčine/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.