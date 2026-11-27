„Otkriću KO JE KOGA IZDAO, KO JE UZEO NOVAC i KO JE OD KOGA ŠTA UKRAO!”: Boki 13 najavljuje otkrivanje detalja!

Boki 13 se ponovo oglasio na svom Instagram nalogu, a njegova najnovija poruka privukla je pažnju zbog oštrog tona i najave da će u nedelju otkriti detalje o događajima o kojima ranije nije javno govorio.

Bojan Jovanovski je najavio da će se u 22 časa uključiti uživo, tokom čega će, prema njegovim rečima, izneti dokaze, činjenice i argumente. Naveo je da će konačno postati jasno ko je koga izdao, ko je od koga uzeo novac i ko je od koga šta ukrao. U svojoj objavi obraća se jednoj osobi, čije ime ne otkriva, optužujući je za manipulaciju i igranje na kartu žrtve. Tvrdi da neće biti patetike ni melodrame, već samo činjenica i dokaza.

„Otkriću KO JE KOGA IZDAO, KO JE UZEO NOVAC i KO JE OD KOGA ŠTA UKRAO!”: Boki 13 najavljuje otkrivanje detalja!

„U nedelju ćete imati priliku da čujete ono o čemu ste tako vešto ćutali”, rekao je Boki 13.

Njegova objava dolazi u periodu javnog sukoba sa srpskom pevačicom Jelenom Karleušom, sa kojom je ranije bio blizak. Boki je već govorio o njihovom narušenom prijateljstvu, otkrivši da ga je pevačica blokirala na društvenim mrežama. Dana 23. novembra ponovo joj se obratio putem Instagrama, izazivajući je na suočavanje i tvrdeći da ima spremne sve snimke ekrana (skrinšotove). U jednom ranijem prenosu uživo, takođe je govorio o njihovom nekadašnjem prijateljstvu i razlozima zbog kojih su se udaljili.

Iako su njegove prethodne objave dovođene u vezu sa sukobom sa Karleušom, Boki u svojoj najnovijoj poruci ne pominje njeno ime. Da li se ovo odnosi i na nju, kao i šta tačno planira da otkrije, ostaje da se vidi u nedelju u 22 časa.

Zajecaronline/J.V.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.