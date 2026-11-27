Vladimir Zelenski se zahvalio Melaniji Tramp: Zahvaljujući vama, deca se vraćaju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas na društvenoj mreži X da se deca vraćaju u slobodni deo Ukrajine i zahvalio se Melaniji Tramp, prvoj dami SAD, na ulozi koju je odigrala da bi do toga došlo.

– Danas se deca vraćaju u Ukrajinu sa privremeno okupiranih teritorija Ukrajine, kao i iz Rusije – napisao je Zelenski u objavi koju prate fotografije oslobođene dece.

On je naveo da se vratilo devetoro dece, baka koja prati svog osmogodošnjeg unuka i devojčica iz grada Oleški kojoj je potrebna posebna podrška.

– Ova deca su sa privremeno okupiranih teritorija Hersonske i Zaporoške oblasti i Krima… Zahvaljujem prvoj dami Sjedinjenih Država Melaniji Tramp na pomoći i posredovanju – poručio je Zelenski.

On je dodao da je ukupno 2.875 dece do sada vraćeno kući.

Vladimir Zelenski se zahvalio Melaniji Tramp: Zahvaljujući vama, deca se vraćaju

– Sećamo se svih. Činimo sve što je moguće da ih pronađemo i vratimo njihovim porodicama i voljenima – zaključio je predsednik Ukrajine.

Zaječaronline/Kurir/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.