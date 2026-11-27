Čupić jedini nije potpisao zajedničku deklaraciju na samitu Brdo-Brioni u Ohridu

Vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić danas u Ohridu, na samitu Procesa Brdo-Brioni, jedini nije potpisao zajedničku deklaraciju. Obrazložio je da nema legitimitet da to učini, ali se saglasio sa svim principima u tom dokumentu, izjavila je predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova.

Na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednicima Hrvatske i Slovenije, po okončanju 15. samita Procesa Brdo-Brioni, Siljanovska-Davkova je rekla da se današnji sastanak razlikovao od ranijih, kada je „bilo dosta problema sa usvajanjem određenih pitanja ili deklaracija“.

„Iako se saglasio sa svim principima usvojene deklaracije, gospodin Čupić je danas jedini rekao da ne može da je potpiše i otvoreno da stane iza nje jer se njegov legitimitet potvrđuje na drugi način“, navela je Siljanovska-Davkova.

Čupić je tokom samita istakao da, kao predsednik Narodne skupštine koji trenutno vrši dužnost predsednika Republike, nema ovlašćenja da formuliše i sprovodi državnu politiku.

Očekuje formiranje Vlade Srbije u razumnom roku i obnarodovanje njenog plana i programa. Naglasio je da će spoljna politika Srbije biti uravnotežena, predvidljiva i dosledna.

Zajecaronline/N1/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama. Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.