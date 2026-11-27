Dejan Bodiroga nakon ostavke: “Čast mi je što sam bio deo reprezentacije Slobode”

Dejan Bodiroga, bivši reprezentativac i predsednik Evrolige, podneo je ostavku na mesto narodnog poslanika Studentske liste u Skupštini Srbije. Zbog brojnih obaveza, saopštio je Studentski pokret. Studenti su na svom zvaničnom sajtu podelili i njegovu izjavu povodom odluke da vrati mandat.

Bodiroga je u izjavi naveo da mu je čast što je dobio poverenje Studentskog pokreta da bude jedan od 250 kandidata za narodne poslanike. Posebno je istakao da su ga prepoznali oni koji su predvodili borbu za slobodu i podneli najveće žrtve.

„U dogovoru sa Studentskim pokretom, pristao sam da stanem rame uz rame sa ljudima koji su, kao i ja, prošli najdemokratskiju proceduru. Da bi se uopšte našli na ovoj listi, ali sam Studentski pokret odmah po prihvatanju kandidature obavestio da, zbog brojnih obaveza, neću moći da se prihvatim i poslaničkog posla“, napisao je Bodiroga.

On je dodao da je pred Studentskim pokretom ključni trenutak u kojem izbornu pobedu i data obećanja treba pretočiti u rezultate. Što zahteva svakodnevni rad. Smatra odgovornim da ne zauzima mesto onih koji u poslaničkom radu mogu dati veći doprinos, ali ostaje uz vrednosti pokreta.

Bodiroga je poručio da će podržati kandidata Studentske liste za predsednika Srbije i da će se odazvati svakom pozivu da u kampanji da maksimalan doprinos kako bi se overila pobeda od 25. oktobra. Zahvalio se građanima Srbije koji su glasali za listu. Pa istakao da je ponosan što je bio deo košarkaške reprezentacije koja je postala prvak sveta, ali i „reprezentacije Slobode“.

Studentski pokret je zahvalio Bodirogi na poverenju, podršci i spremnosti da stane uz pokret u borbi za slobodniju i pravedniju Srbiju. Dodajući da se njegov doprinos ne završava povlačenjem iz poslaničkog rada.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!