I do 5.000 dinara: Uoči Božićnog posta skočile cene ribe

Cene ribe na domaćem tržištu ponovo su porasle uoči Božićnog posta, a razlike među vrstama i mestima prodaje više su nego primetne. Dok se pojedine vrste mogu pronaći za nekoliko stotina dinara po kilogramu, cena pečene ribe dostiže i 5.000 dinara, pa će građani ove godine morati pažljivo da planiraju troškove za posnu trpezu.

Ponuda na beogradskoj pijaci Stari Merkator je raznovrsna, pa kupci mogu da biraju između morske i rečne ribe, morskih plodova, ali i svežih, pečenih i smrznutih proizvoda, prenosi Kurir.

Prema trenutnom stanju na tezgama, cene po kilogramu iznose:

Svež som: 800 dinara

Kalifornijska pastrmka (na akciji): 870 dinara

Skuša i som: oko 1.090 dinara

Šaran-šnicle: 1.400 dinara

Smuđ: 1.420 dinara

Orada, brancin i losos (sveži fileti): od 2.000 do 2.500 dinara

Očišćene kozice: 2.750 dinara

Kako navode prodavci, upravo je šaran najtraženiji uoči posta i predstojećih posnih slava.

Najpovoljniji izbor i dalje su girice — kilogram svežih košta 370 dinara, dok pečene koštaju oko 900 dinara.

S druge strane, za gotovu, pečenu ribu potrebno je izdvojiti znatno više novca. Pečeni šaran košta između 2.500 i 3.000 dinara po kilogramu, dok ljubitelji pečenog lososa moraju da plate od 4.000 do 4.500 dinara, a na pojedinim mestima cena dostiže i 5.000 dinara po kilogramu.

Iako ponuda pokriva različite budžete, priprema bogatije posne slavske trpeze ove godine zahteva ozbiljno izdvajanje. Prema okvirnim proračunima, za jednu takvu trpezu potrebno je od 30.000 do 35.000 dinara, pa i više, pri čemu u ovaj iznos nije uračunato piće.

I do 5.000 dinara: Uoči Božićnog posta skočile cene ribe

Uskoro počinje Božićni post, a sa njim i sezona posnih slava: Izračunali smo koliko košta trpeza za 20 gostiju ako spremate sami, a koliko ketering

Zaječaronline/Blic/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.