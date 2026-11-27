Srpski košarkaš, jedan od najvećih igrača iz Evrope koji nikada nije zaigrao u NBA ligi, ujedno i novi narodni poslanik ispred Studentske liste – Dejan Bodiroga, podneo je ostavku na svoju funkciju u Skupštini naše zemlje.

Dejan Bodiroga se našao na listi pokreta Studenti pobeđuju i to kao visoko rangiran, čak na 21. mestu. On je bio na konstitutivnoj sednici, ali je onda odlučio da podnese ostavku.

Bodiroga je čak u određenim kuloarima bio pominjan i kao potencijalni predsednički kandidat ove liste. Ipak, kandidat te liste je akademik Radomir Saičić.

Sada se ime Dejana Bodiroge vezuje i za eventualnog ministra sporta, ali, pravo je pitanje šta će se dogoditi sa aktuelnim direktorom Evrolige.

Zaječar.org/Alo/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.