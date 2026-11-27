Aleksandar Čupić stigao u Ohrid: Srdačan doček na samitu Brdo-Brioni

Predsednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić stigao je u Ohrid.

Čupić u Ohridu učestvuje na 15. samitu lidera Procesa Brdo-Brioni.

Ovo je prvi zvanični međunarodni nastup Čupića od izbora za predsednika Skupštine 19. novembra, kada je automatski preuzeo i dužnost vršioca dužnosti predsednika Republike.

Samit se održava 26. i 27. novembra u hotelu „Ineks Olgica“, a zajednički ga organizuju Siljanovska-Davkova, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar i predsednik Hrvatske Zoran Milanović.

Sinoć je Čupić prisustvovao neformalnoj večeri šefova delegacija. Na fotografijama koje su objavili premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski i član Predsedništva BiH Denis Bećirović vide se lideri regiona za stolom, uključujući i Čupića.

Mickoski je naveo da su u fokusu razgovora bili regionalna saradnja, dobrosusedski odnosi, stabilnost i evropska perspektiva Zapadnog Balkana.

Danas su planirani plenarni sastanak lidera i bilateralni susreti.

Čupić se već sastao sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, koji mu je čestitao na izboru i poručio da izborni rezultat u Srbiji otvara priliku za novo poglavlje u odnosima dve zemlje.

Razgovarao je i sa predsedavajućom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović, koja je navela da su se saglasili da je jačanje saradnje i bratskih odnosa u obostranom interesu.

Pored Čupića, na samitu učestvuju predsednik Albanije Bajram Begaj, predsednica Kosova Justina Široka-Pulja, predsednik Crne Gore Jakov Milatović i sva tri člana Predsedništva BiH – Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović.

Centralne teme su evropska perspektiva Zapadnog Balkana, proširenje EU, sprovođenje reformi, jačanje regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa. Planirana je i zajednička konferencija za novinare Siljanovske-Davkove, Pirc Musar i Milanovića.

Aleksandar Čupić stigao u Ohrid: Srdačan doček na samitu Brdo-Brioni

Proces Brdo-Brioni pokrenut je 2013. godine kao inicijativa Slovenije i Hrvatske radi ubrzanja evropskih integracija i jačanja saradnje u regionu. Ovo je prvi samit na kojem Srbiju predstavlja nova vlast nakon pobede Studentske liste na oktobarskim izborima.

Zaječaronline/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.