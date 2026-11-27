Ko je Radomir Saičić? Ovo je biografija kandidata za predsednika Srbije

Kandidat Studentske liste za predsednika Republike Radomir Saičić redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a nakon izbora 25. oktobra postao je i narodni poslanik.

Rođen je 31. oktobra 1961. godine u Beogradu.

Saičić je diplomirao na Hemijskom fakultetu u Beogradu 1983. godine, magistrirao 1987. i doktorirao 1991.

Ko je Radomir Saičić? Ovo je biografija kandidata za predsednika Srbije

U periodu od 1995-1996. bio je na postdoktorskim studijama na Institutu za hemiju prirodnih proizvoda, Nacionalnog centra za naučna istraživanja (Žif-sir-Ivet, Francuska), 1984-1988. bio je asistent pripravnik na Prirodno-matematičkom fakultetu, a od 1989. do 1993. asistent.

Od 1992. do 1997. bio je docent na Hemijskom fakultetu, do 1997. do 2002. vanredni profesor, a 2002. stiče zvanje redovnog profesora Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kako se navodi, Saičić je bio šef Katedre za organsku hemiju od 1999. do 2003, 2005. bio je gostujući istraživač u Institutu za hemiju prirodnih proizvoda Nacionalnog centra za naučna istraživanja, Žif-sir-Ivet, Francuska, član je Komisije za izradu strategije naučnog razvoja Hemijskog fakulteta od 10. decembra 2020, a predsednik Etičke komisije od 12. jula 2021.

Saičić je šef Katedre za organsku hemiju od 1. oktobra 2023.

Od novembra 2012. do novembra 2018. bio je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti (Odeljenje hemijskih i bioloških nauka), a od novembra 2018. redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Ko je Radomir Saičić? Ovo je biografija kandidata za predsednika Srbije

Od 1984. član je Srpskog hemijskog društva – Sekcija za organsku hemiju i Sekcija za medicinsku hemiju.

Saičić je 1987. dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda za studente (za najbolji magistarski rad), 1995. medalju Srpskog hemijskog društva za pregalaštvo i uspeh u nauci, a 2007. Nagradu grada Beograda za najbolje naučno ostvarenje u 2006. godini.

Oblast njegovog naučnog rada je organska sinteza, što obuhvata kako totalne sinteze prirodnih proizvoda i biološki aktivnih jedinjenja, tako i razvoj sintetičke metodologije. Rezultate svojih istraživanja objavio je u preko 80 naučnih radova u međunarodnim časopisima.

Saičić se angažovao se raznim pitanjima od značaja za akademsku zajednicu i društvo.

Govorio je na velikom protestnom skupu na beogradskom Trgu Slavija koji su 23. maja 2026. organizovali studenti u blokadi, a bio je jedan od potpisnika koji su osnovali listu grupe građana „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra.

Ko je Radomir Saičić? Ovo je biografija kandidata za predsednika Srbije

Nakon izbora 25. oktobra ove godine postao je narodni poslanik, a na konstitutivnoj sednici parlamenta izabran je za zamenika člana skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i Odbora za Kosovo i Metohiju, a imenovan je za člana Odbora za obrazovanje.

Sport.org/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.