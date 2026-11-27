“Studenti ponovo pobeđuju” obratili su se danas u podne na konferenciji za medije povodom raspisivanja izbora za predsednika Republike.

Oni su saopštili da je Radomir Saičić njihov kandidat za predsednika.

– I ovoga puta naši kontrolori učiniće sve da svaki glas bude zaštićen. Glas svakog građanina u svakom delu Srbije, kao i u dijaspori. Naša kampanja biće ista kao i prethodna: otvorena, iskrena i poštena – rekla je ona.

Predstavnica je rekla da demokratija zahteva vreme, dijalog i pažljivo razmatranje.

– Od samog početka verovali smo da snaga i promene nisu u jednom pojedincu, već u čitavoj zajednici koja stoji iza deljenih ciljeva. Predugo smo dozvoljavali da neko drugi odlučuje o našoj sudbini, i nikada više nećemo dozvoliti da neko veruje da je nesmenjiv. Prava moć se nalazi u rukama naroda – rekla je ona.

– Zato su studenti odlučili da veliku odgovornost povere kandidatu koji će predstavljati vrednosti iza kojih svi stojimo. Predložili smo čoveka čija podrška nikada nije bila deklarativna, nekoga ko je od samog početka bio rame uz rame sa nama, i ko je delio teške trenutke i velike pobede. Nadamo se da će građani i građanke Srbije prepoznati nekoga ko će se u radu držati principa i vrednosti koje su izgradile naš dosadašnji uspeh – rekla je predstavnica “Studenti ponovo pobeđuju”.

Ona je potom saopštila da je Radomir Saičić kandidat za predsednika Srbije ispred studentskog pokreta.

Zvanično: Radomir Saičić kandidat Studentske liste za predsednika Srbije

Saičić je potom izašao za govornicu, i rekao da su prethodnu deceniju obeležili urušavanje pravne države, korupcija i govor mržnje.

– Institucije su štitile one na vlasti. Studenti i đaci su proglašavani neprijateljima države, a na njihove zahteve odgovaralo se pretnjama i nasiljem. Upravo su studenti pokrenuli studentsko-narodni pokret, i posle mnogo truda, odricanja i pritisaka, ta solidarnost donela je istorijsku pobedu. Sada imamo priliku da slobodu za koju smo se izborili pretvorimo u trajnu promenu – rekao je on.

Saičić dodaje da se moraju obnoviti institucije koje su bivše vlasti zloupotrebljavali.

– Isto važi i za funkciju predsednika republike. Godinama su ustavna ovlašćenja prekoračivana. Vreme je da funkciji predsednika Srbije vratimo dostojanstvo. Ponosan sam što su mi studenti ukazali poverenje – kazao je on.

Kaže da će se kao predsednik držati svojih ovlašćenja, javno će obrazlagati svoje odluke, i da će od drugih nosilaca vlasti tražiti istu odgovornost.

– Setimo se jevanđeljske reči: Koji hoće da bude prvi među vama, nek vam svima bude sluga. Vera mi daje moralnu snagu da držim reč, nauka me uči da postavljam pitanja i tražim dokaze. A život me je naučio da kada je najteže preuzmem odgovornost. Tu odgovornost sam spreman da preuzmem i sada. Hvala – zaključio je on obraćanje.

Saičić je rekao, na pitanje novinara, da su svi Srbi jedan narod, ali da se mora poštovati vlasti i organizacija drugih zemalja, poput Crne Gore.

– Ja sam iz Crne Gore, od Vasojevića, Srbin. Ne vidim tu nikakvih problema. Ono što je obaveza nove vlasti je da se objedinjuje srpski narod, a ne da se stvaraju podele – kazao je on.

Na pitanje o tome da li će SNS bojkotovati predsedničke izbore, Saičić kaže da to na njega nema nikakvog uticaja.

Zvanično: Radomir Saičić kandidat Studentske liste za predsednika Srbije

– Tako je bilo ranije, tako je i sada. Mi gledamo šta mi možemo da uradimo, a ne šta rade drugi. Posebno u slučaju SNS-a koji je imao priliku tokom više od decenije da pokaže svoje kapacitete i sposobnosti. O tome zaista ne razmišljam. Kada je reč o Vladi, konsultacije o njenom formiranju su u toku. Potrebno je da Vladu sastavimo što pre, pošto se odlazeća vlast trudi da potkopa državu. Ogromna finansijska sredstva se isisavaju iz sistema, i trude se da otežaju stvar ne samo vlasti, već i građanima Srbije – kazao je kandidat za predsednika.

To će biti brzo, ali ne prebrzo, rekao je Saičić o formiranju Vlade.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.