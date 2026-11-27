Udruženje „Odbrana struke“ traži ostavke članova Visokog saveta sudstva

Udruženje sudija i tužilaca „Odbrana struke“ zatražilo je ostavke članova Visokog saveta sudstva (VSS). Navodeći da su sa zakašnjenjem reagovali na zahteve za zaštitu sudija od neprimerenog uticaja.

Na sednici VSS održanoj 25. novembra razmatrano je više ranije podnetih zahteva za zaštitu sudija. Od kojih su neki podneti još u februaru 2025. godine.

Među njima su i zahtevi koje je udruženje podnelo 16. jula 2026. zbog napada pokreta „Levijatan“ na sudije Apelacionog suda u Novom Sadu u predmetu „Nadstrešnica“. 3. avgusta zbog medijskih napada, pre svega Informera, na sudiju Višeg suda u Beogradu Kseniju Marić. Kao i 8. septembra povodom izjava direktora novosadske gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ o odlukama sudija Osnovnog suda u Novom Sadu.

Udruženje je podsetilo da je obaveza VSS da i po službenoj dužnosti, bez odlaganja, reaguje na svaki vid neprimerenog uticaja, vređanja sudija i nipodaštavanja odluka suda.

Ocenili su da VSS nije reagovao blagovremeno, iako je zaštita sudija njegova ustavna obaveza. Te da su sudije čiji su životi bili ugroženi u atmosferi medijskog linča na zaštitu čekale mesecima, a u pojedinim slučajevima i godinu dana.

Iz udruženja su naveli da je VSS odlučio da postupi tek nakon promene društvenih i političkih okolnosti.

Udruženje „Odbrana struke“ traži ostavke članova Visokog saveta sudstva

– Zbog nepostupanja i nevršenja zakonom poverenih obaveza, članovi Visokog saveta sudstva moraju da preuzmu odgovornost i bez odlaganja podnesu ostavke. Jer je njihovo naprasno i zakasnelo postupanje izgubilo i svrhu i smisao – poručili su.

Zaječaronline/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.