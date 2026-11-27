DW o hapšenju Vučićevića: Uzvikivao „Prebij, izlomi rebra“, tvrdio da se sprema krvoproliće i građanski rat

Hapšenje Dragana J. Vučićevića, glavnog urednika televizije Informer, pokreće pitanje odgovornosti za višegodišnju propagandu i targetiranje političkih protivnika, piše Dojče vele.

Policija ga je 25. novembra privela i izvela pred tužilaštvo koje ga tereti za izazivanje panike i nereda i ometanje pravde, uz obrazloženje da je svojim nastupima „kreirao atmosferu javnog linča“.

U programu uživo tokom studentskog protesta u junu prošle godine Vučićević je, prema tekstu, uzvikivao „Prebij, izlomi rebra“, pozivajući policiju na primenu sile.

Među spornim izjavama su i nazivanje demonstranata „ološima“, „hijenama“ i „lešinarima“, kao i tvrdnje o pripremanju „krvoprolića“ i „građanskog rata“.

Tužilaštvo navodi da je od 2023. do 2026. preko Informera sistematski vodio kampanju širenja mržnje i targetiranja političkih protivnika, aktivista i nezavisnih novinara, zbog čega je delo kvalifikovano kao produženo.

Ivana Stevanović iz Fondacije Slavko Ćuruvija za DW kaže da Vučićević „odavno nije novinar“ i da je bio „oružje u rukama Aleksandra Vučića i njegove stranke“.

Podseća na prikazivanje intimnih fotografija studentkinje u programu, rad „Gledalačko-obaveštajne službe“, pretnje tužiocima i sudijama, kao i na optužbe da mediji i novinari kuju zaveru.

– Cela ta televizija je jedno veliko krivično delo – navodi ona.

Novinarska udruženja i akademska zajednica pokrenuli su inicijativu za oduzimanje dozvole Informeru.

DW o hapšenju Vučićevića: Uzvikivao „Prebij, izlomi rebra“, tvrdio da se sprema krvoproliće i građanski rat

REM je već izrekao opomene i privremeno zabranio emitovanje pojedinih emisija. Prema evidenciji Fondacije Slavko Ćuruvija, protiv Informera vodi se više od hiljadu sudskih postupaka zbog povrede ugleda i časti; u okončanim predmetima u prethodne tri godine sud je u 92 odsto slučajeva usvojio tužbene zahteve.

Odbrana Vučićevića odbacuje optužbe i smatra da se postupkom ulazi u prostor kažnjavanja zbog izgovorenih reči.

Poslanici SNS-a su nakon vesti o hapšenju napustili skupštinsku sednicu i okupili se ispred policijske stanice.

Stevanović to ocenjuje kao manipulaciju i ističe da Srbija hapšenjem ispunjava međunarodne obaveze iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Za delo za koje se tereti predviđena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

Vučićeviću je određen pritvor od 30 dana, koji će provesti u Centralnom zatvoru u Beogradu.

DW o hapšenju Vučićevića: Uzvikivao „Prebij, izlomi rebra“, tvrdio da se sprema krvoproliće i građanski rat

Stevanović, međutim, upozorava na rezervu: izvršna vlast i policija su i dalje formalno u rukama prethodne vlasti dok Studentska lista ne formira Vladu, pa bi slučaj mogao biti i obračun unutar redova, pokušaj tužilaca da „operu biografije“ ili fingirano hapšenje.

Zaječaronline/Dojče vele/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.