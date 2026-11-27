Bivši kineski zvaničnik osuđen na smrt zbog primanja mita

Kineski sud osudio je danas bivšeg predsedavajućeg regiona Guangsi Lana Tjanlija na smrtnu kaznu zbog primanja mita, prenela je danas državna novinska agencija Sinhua.

Sud je naveo da je Lan zloupotrebio svoj položaj u vladi kako bi pomogao pojedincima i organizacijama u poslovanju u zamenu za 88 miliona dolara u periodu od 2008. do 2025. godine.

Doneta je odluka o dvogodišnjem odlaganju izvršenja kazne, a to znači da će kazna biti preinačena u doživotni zatvor ukoliko Lan ne počini nova krivična dela tokom perioda odlaganja.

Bivši kineski zvaničnik osuđen na smrt zbog primanja mita

Nakon što mu kazna bude preinačena, Lan neće imati pravo na dalje umanjenje kazne niti na uslovni otpust, naveo je sud.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.