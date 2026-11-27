Božićni post počinje 28. novembra!
Božićni post počinje 28. novembra i završava 6. januara 2027. godine.
Božićni post je važan pre svega duhovni period u pravoslavnom hrišćanstvu: vreme uzdržanja, molitve i obnove duše i tela. Počinje 28. novembra po gregorijanskom kalendaru (što odgovara 15. novembru po julijanskom), i traje do Badnjeg dana, 6. januara.
Taj period obuhvata 40 dana posta — skoro kao Veliki (Uskršnji) post – ali s nešto blažim režimom hrane i izuzecima. Ipak, nosi i dodatna “iskušenja”.
Pravila Božićnog posta
Tokom celog ovog perioda vernici ne jedu meso, beli mrs i jaja. Alkohol uglavnom izbegavati, ali u danima kad se ne posti na vodi dozvoljeno je ulje i vino. Riba se uobičajeno dozvoljava subotama i nedeljama, kao i na dane praznika (u toku posta), u ranijim delovima posta. Međutim, u poslednjoj nedelji posta (približava se Božiću), praksa je da se i riba ukine.
Dakle, od 28. novembra do 30. decembra: ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom na ribi.
Od 31. decembra do 6. januara: ponedeljak, sreda, petak na vodi, a utorak, četvrtak, subota i nedelja na ulju.
Post nosi i svetu tajnu pričešća, kada vernici u pravoslavnoj crkvi simbolično primaju telo Hristovo (hleb ili nafora) i krv njegovu (vino).
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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