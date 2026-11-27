Božićni post počinje 28. novembra!

Božićni post počinje 28. novembra i završava 6. januara 2027. godine.

Božićni post je važan pre svega duhovni period u pravoslavnom hrišćanstvu: vreme uzdržanja, molitve i obnove duše i tela. Počinje 28. novembra po gregorijanskom kalendaru (što odgovara 15. novembru po julijanskom), i traje do Badnjeg dana, 6. januara.

Taj period obuhvata 40 dana posta — skoro kao Veliki (Uskršnji) post – ali s nešto blažim režimom hrane i izuzecima. Ipak, nosi i dodatna “iskušenja”.

Pravila Božićnog posta

Tokom celog ovog perioda vernici ne jedu meso, beli mrs i jaja. Alkohol uglavnom izbegavati, ali u danima kad se ne posti na vodi dozvoljeno je ulje i vino. Riba se uobičajeno dozvoljava subotama i nedeljama, kao i na dane praznika (u toku posta), u ranijim delovima posta. Međutim, u poslednjoj nedelji posta (približava se Božiću), praksa je da se i riba ukine.

Dakle, od 28. novembra do 30. decembra: ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom na ribi.

Od 31. decembra do 6. januara: ponedeljak, sreda, petak na vodi, a utorak, četvrtak, subota i nedelja na ulju.

Post nosi i svetu tajnu pričešća, kada vernici u pravoslavnoj crkvi simbolično primaju telo Hristovo (hleb ili nafora) i krv njegovu (vino).

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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