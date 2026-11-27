Apel vozačima! Magla na auto-putevima i magistralama, evo na kojim deonicama treba da pazite kako vozite

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 6.57 časova.

Saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci i prioriteta održavanja, državni putevi II prioriteta održavanja i putni pravci III prioriteta održavanja prohodni i da nema snega.

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.

Mestimična poledica je moguća pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Magla na putevima

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I A-1 petlja Batočina – petlja Pojate

I A-2 petlja Ljig – petlja Takovo

I A-2 petlja Lučani- petlja Prilipac (kraj izgrađenog autoputa)

I A-2 petlja Pakovraće – petlja Lučani

I A-2 petlja Preljina – petlja Pakovraće

I A-2 petlja Takovo – petlja Preljina

I A-2 petlja Ub – petlja Lajkovac

I B-21 Ivanjica – Javor

I B-30 Buk – Radočelo

I B-35 Knjaževac – Tresibaba (granica opština Knjaževac/Svrljig)

I B-35 Negotin – Zaječar – Vratarnica – Knjaževac

I B-36 Paraćin – prevoj Čestobrodica

I B-36 prevoj Čestobrodica – Boljevac

II A-161 Gornjak – Žagubica

II A-161 Žagubica – Crni Vrh – Borsko jezero

II A-164 Donji Milanovac – Majdanpek preko Omana

II A-194 Prilike – Katići – Jasenovo

II A-197 Buk – Međurečje – Kumanica

II A-197 Gornji Dubac – Luke – Ivanjica

II A-197 Kumanica – Preko Brdo – Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica – Preko Brdo

II A-211 Kopaonik – Jaram

II B-389 Dubašnica – Borsko jezero

II B-389 Straža – Brezovica

II B-409 Kumanica – Gleđica

II B-421 Mirovo – Rtanj

Apel vozačima! Magla na auto-putevima i magistralama, evo na kojim deonicama treba da pazite kako vozite

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Putevi Srbije d.o.o. apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.