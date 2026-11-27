Studenti ponovo pobeđuju: Konferencija u Sava centru, Saičić očekivani kandidat za predsednika

Studentski pokret i Studentska lista danas u 12 časova u Sava centru (sala MR75) održavaju konferenciju za medije pod nazivom „Studenti ponovo pobeđuju“.

Konferencija dolazi dan nakon što je predsednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Aleksandar Čupić raspisao vanredne predsedničke izbore za 27. decembar.

Vučić je ostavku podneo 27. septembra, pa su izbori morali biti zakazani najkasnije do tog datuma.

Studentska lista je na oktobarskim parlamentarnim izborima osvojila apsolutnu većinu – 140 od 250 mandata.

Juče je oformljena nova grupa građana pod nazivom „Studenti ponovo pobeđuju!“, koja će biti formalni predlagač predsedničkog kandidata i prikupljati potrebnih 10.000 potpisa.

Studenti ponovo pobeđuju: Konferencija u Sava centru, Saičić očekivani kandidat za predsednika

Potpisnici grupe su: Aleksandar Cvetković, Katarina Šćepanović, Dušan Đurđević, Daliborka Purić, Stanislav Milošević, Aleksandra Štimac, Željko Hubač, Milica Jovanović, Sanja Fric, Miroslav Andrić, Maja Crnogorac Đurić, Slobodan Bubnjević, Milica Vasiljević Blagojević, Goran Perišić i Mirjana Nikolić.

Prema saznanjima više medija studentski plenumi i poslanici podržali su kandidaturu akademika Radomira Saičića, redovnog profesora Hemijskog fakulteta i člana SANU.

Saičić je bio na 91. mestu na listi, postao narodni poslanik.

Zvanično predstavljanje kandidata očekuje se na današnjoj konferenciji.

Studenti ponovo pobeđuju: Konferencija u Sava centru, Saičić očekivani kandidat za predsednika

Prikupljanje potpisa planirano je već ovog vikenda. Iz pokreta poručuju da borba nije završena i da građani ponovo imaju priliku da dovrše započete promene – „Da pobeda bude potpuna. Studenti ponovo pobeđuju!“.

Zaječaronline/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.