Italija produžava kontrolu granice sa Slovenijom za još šest meseci

Italija planira da produži kontrole duž svoje granice sa Slovenijom za još šest meseci, izjavio je danas italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi.

On je tokom posete Trstu rekao da je razlog za ovaj potez očuvanje unutrašnje bezbednosti i sprečavanje ilegalnih migracija, prenela je agencija ANSA.

– Od uvođenja graničnih kontrola, proverili smo identitet 1,6 miliona ljudi, odbili ulazak za oko 6.600 migranata, uhapsili 300 krijumčara ljudi i pronašli 700 osoba označenih u Šengenskom informacionom sistemu kao pretnja po nacionalnu bezbednost – kazao je Pjantedozi.

Nedavno je i Austrija produžila kontrolu granice sa Slovenijom za još pola godine, do 11. novembra.

O uvođenju privremene kontrole na unutrašnjoj šengenskoj granici članica EU mora i službeno da obavesti ostale države članice i Evropsku komisiju i navede razloge za uvođenje kontrole.

Italija produžava kontrolu granice sa Slovenijom za još šest meseci

Odluku država mora da objavi mesec dana unapred.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.