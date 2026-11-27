Igor Jurić: Radi se na poboljšanju sistema “Pronađi me”, aktiviran dva puta za pet dana

Za samo pet dana sistem “Pronađi me” je aktiviran dva puta. Prvi put zbog dečaka koji je nestao u Beogradu, drugi put zbog devojčice čiji je nestanak prijavljen policiji u Obrenovcu. I dečak i devojčica su sada kod kuće i dobro su.

Telefon zavibrira, a na ekranu piše – PRONAĐI ME. Bezbednost jedne osobe možda upravo zavisi od vas.

Građani navode da, kada im stigne poruka, pomisle da je dete oteto, kao i da prosleđuju i dele poruku.

Sistem “Pronađi me” uspostavljen je 2023. godine. Od tada je aktiviran 10 puta, a obaveštenja se nalaze na aerodromima, autoputevima, u lokalnim i nacionalnim medijima, na autobuskim i železničkim stanicama i u SMS porukama.

Sistem pokreće policija kada dobije sve potrebne podatke. U nekim slučajevima od trenutka prijave nestanka do oglašavanja alarma prođe i nekoliko sati.

Igor Jurić: Radi se na poboljšanju sistema “Pronađi me”, aktiviran dva puta za pet dana

Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu napominje da policija o tome vodi računa – ako je reč o kriminalnoj otmici, oni to moraju da procene, odnosno da li će sistem možda izazvati pometnju.

– Drugo, policija apsolutno mora da ima sve podatke koji su im potrebni, u suprotnom, dok ne dobiju sve podatke, ne mogu da pokrenu proces – navodi Jurić.

Jedna žena je, čekajući zeleno svetlo na semaforu, prepoznala pored sebe dete sa fotografije. Kondukter je u vozu, pregledajući karte, shvatio da je već negde video lica dece koja sede pred njim. U mnogim slučajevima policiji su upravo građani pomogli.

Jurić ističe da je veoma važno da dete ne izgubite iz vida.

– Kada ste već došli u situaciju da pomognete jednom detetu, nemojte to prepustiti slučaju i dozvoliti da vas druge obaveze odvedu na drugu stranu. Takva šansa se dešava jednom u životu, da život jedne osobe bude u vašim rukama – dodaje Jurić.

Igor Jurić: Radi se na poboljšanju sistema “Pronađi me”, aktiviran dva puta za pet dana

SMS poruke ne stižu svima u isto vreme, već se šalju u etapama. Sada se radi na poboljšanju sistema kako bi svi bili obavešteni istovremeno, putem interneta, nezavisno od operatera.

Zaječaronline/Kurir/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.