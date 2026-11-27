Mitropolit bački Irinej sahranjen u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu

Mitropolit bački Irinej sahranjen je danas u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu.

Kovčeg sa telom upokojenog mitropolita spušten je u beli mermerni grob preko koga je stavljena ploča na kojoj je zlatnim slovima ispisano njegovo ime.

Sahranom mitropolita Irineja završen je celodnevni molitveni ispraćaj kojem su prisustvovali brojni crkveni velikodostojnici

Bili su tu i državni zvaničnici i ličnosti iz javnog zivota, rodbina i više hiljade vernika iz celog regiona.

Završni čin sahrane usledio je nakon litije koja je sa kovčegom upokojenog mitropolita prošla ulicama Novog Sada, od Almaškog hrama do Sabornog hrama.

Mitropolit bački Irinej sahranjen u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu

​Celodnevni ispraćaj mitropolita Irineja u Novom Sadu započeo je u ranim jutarnjim časovima u Almaškom hramu, gde su pokraj odra služeni zaupokojena liturgija i opelo koje je predvodio patrijarh srpski Porfirije.

Molitvenom ispraćaju prisustvovao je veliki broj arhijereja iz sestrinskih pravoslavnih crkava, među kojima su bili mitropolit čeških zemalja i Slovačke Rastislav, mitropolit volokolamski Antonije, mitropolit berlinski Marko, episkop štutgartski Jov, mitropolit krfski Nektarije, mitropolit prespansko-pelagonijski Petar i mitropolit strumički Naum.

Tokom trajanja liturgije i kretanja litije, saobraćaj u ovom delu Novog Sada bio je u potpunosti obustavljen.

Mitropolit bački Irinej sahranjen u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu

Mitropolit bački Irinej, koji je na čelu Eparhije bačke bio pune tri i po decenije, od 1990. godine, preminuo je u utorak ujutru u Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.