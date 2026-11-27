Dogovoren sastanak rukovodstava Pošte Srbije i Poštanske štedionice za narednu nedelju

Sastanak rukovodstava Banke Poštanska štedionica (BPŠ) i Pošte Srbije dogovoren je za narednu nedelju, potvrdili su za Forbes Srbija u BPŠ. Na dnevnom redu biće sve teme iz dosadašnje prepiske, kao i mogućnosti za unapređenje saradnje.

Iako je prvobitno predloženo da se sastanak održi 20. ili 23. novembra, termin je pomeren zbog obaveza i aktivnosti oba rukovodstva. Predstavnici BPŠ navode da je zajednički cilj podizanje kvaliteta usluga uz bolju koordinaciju poslovnih mreža i raspoloživih kapaciteta.

Prioritet obe institucije je da građani, posebno penzioneri, usluge ostvaruju blagovremeno, jednostavno i pouzdano. Tehnički timovi već rade na pripremi narednog ciklusa isplate penzija – prve isplate počinju 2. decembra za penzionere iz kategorije samostalnih delatnosti i one koji koriste uslugu „Penzija unapred“, a slede i isplate za poljoprivredne, vojne i ostale penzionere do 10. decembra, uključujući i oko 148.000 penzionera koji penziju primaju na kućnu adresu.

Sastanak dolazi posle javnih prepucavanja. Predsednik Izvršnog odbora BPŠ Bojan Kekić pozvao je direktora Pošte Srbije Zorana Anđelkovića da deo sredstava koja su preneta sa računa u banci bude vraćen. Vlada Srbije je 16. novembra uputila apel Pošti da to učini. Povod je bio i navodno smanjenje obima platnog prometa preko BPŠ, kao i problemi sa snabdevanjem gotovinom poštanske mreže.

Dogovoren sastanak rukovodstava Pošte Srbije i Poštanske štedionice za narednu nedelju

Pošta je prihvatila sastanak, ali je postavila uslove. Tražila je podatke o raspodeli gotovine između banke i poštanske mreže u oktobru i novembru, uključivanje operativnog tima u dnevnu raspodelu i analizu lokacijskog rasporeda poslovnica. Iz Pošte su tvrdili da im je banka za oktobarske penzije odobrila samo 50 odsto, a za isplatu 10. novembra svega 37 odsto traženog iznosa, te da nedostatak gotovine na šalterima smanjuje i njihove prihode. BPŠ je demantovala da je ikada ostala bez gotovine potrebne za redovno funkcionisanje mreže i istakla da je obezbeđivanje gotovine samo deo složenog procesa isplate penzija.

Sukob je uznemirio građane, posebno nakon problema sa Alta bankom, čiji deponenti sada preko Poštanske štedionice dobijaju osigurane depozite. NBS je uključena u rešavanje situacije, a u javnosti se spekulisalo i o pritiscima na likvidnost BPŠ i mogućoj dokapitalizaciji. Banka i dalje tvrdi da su štedni ulozi, plate i penzije sigurni.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Dogovoren sastanak rukovodstava Pošte Srbije i Poštanske štedionice za narednu nedelju

Sastanak naredne nedelje trebalo bi da stavi tačku na međusobna optuživanja i uskladi novčane tokove i snabdevanje gotovinom, kako bi penzioneri i ostali korisnici usluge dobijali na vreme.

Zaječaronline/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.