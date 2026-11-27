Teška nesreća: Pešak stradao na licu mesta!

Muškarac starosti oko 40 godina poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 13.30 časova na Novom novosadskom putu u Zemunu.

Prema prvim informacijama sa terena, do tragedije je došlo kada je putnički automobil udario pešaka. Na lice mesta je odmah stigla ekipa Hitne pomoći, ali su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog muškarca, čiji identitet za sada nije poznat.

Teška nesreća: Pešak stradao na licu mesta!

Muškarac starosti oko 40 godina poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 13.30 časova na Novom novosadskom putu u Zemunu.

Prema prvim informacijama sa terena, do tragedije je došlo kada je putnički automobil udario pešaka. Na lice mesta je odmah stigla ekipa Hitne pomoći, ali su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog muškarca, čiji identitet za sada nije poznat.

Zaječaronline/Srbija Danas

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.