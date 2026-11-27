Predsednički izbori 27. decembra: Za sada poznata samo TRI KANDIDATA, rok ističe 6. decembra

Za predsedničke izbore zakazane za 27. decembar do sada su potvrđena tri kandidata.

Akademik i profesor Hemijskog fakulteta Radomir Saičić biće kandidat studentskog pokreta, dok su nameru da se kandiduju potvrdili i Bogoljub Karić i Branimir Nestorović.

Saičić je juče predstavljen kao predsednički kandidat studentskog pokreta.

Prema navodima portala N1, on će imati bar dva protivkandidata. Jedan od njih je Bogoljub Karić, čiji je Pokret snaga Srbije učestvovao na parlamentarnim izborima, ali nije prešao cenzus. Karić je za N1 rekao da je odluku o kandidaturi jednoglasno doneo Glavni odbor pokreta.

Predsednički izbori 27. decembra: Za sada poznata samo TRI KANDIDATA, rok ističe 6. decembra

„Tu odluku sam prihvatio, jer verujem da svojim višedecenijskim privrednim iskustvom, međunarodnim kontaktima i ekonomskim programom mogu da doprinesem razvoju Srbije. Moj cilj nije vlast radi vlasti, već ekonomski preporod Srbije, nacionalno pomirenje i bolji životni standard naših građana“, izjavio je Karić.

On je istakao da godinama postavlja pitanje zašto srpski narod ne bi živeo kao Austrijanci u Austriji i najavio da bi preko svojih kontakata pokušao da privuče 300 velikih investitora, sa ukupnim investicijama od 300 milijardi evra, kao i saradnju sa 10.000 američkih investitora srpskog porekla. Karić je čestitao Studentskoj listi na izboru Saičića i poželeo mu dostojanstvenu kampanju.

Drugi potvrđeni kandidat je Branimir Nestorović, predsednik Pokreta „Mi – Snaga naroda“. On je za N1 potvrdio nameru da se kandiduje i ponovio raniji stav da budući predsednik ne treba da bude ni iz studentskog pokreta ni iz Srpske napredne stranke.

„Predsednik treba da bude pomiritelj. Ne predstavnik jednog političkog pokreta ili partije. Mora se prevazići duboka podela u društvu u interesu naroda i države“, rekao je Nestorović.

Nekadašnji visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić, koji je najavio osnivanje stranke „Crvena linija“, izjavio je da se neće kandidovati za predsednika, jer to, kako kaže, ne bi bilo politički korektno ni vaspitano.

Ružić je najavio da će „Crvena linija“ odlučiti o podršci tek kada bude jasno ko sve ulazi u trku.

Socijalistička partija Srbije još nije odlučila da li će imati svog kandidata. Stranka u prethodna dva izborna ciklusa nije imala kandidata, već je podržavala Aleksandra Vučića.

Srpska napredna stranka takođe još nije saopštila odluku – Ana Brnabić je najavila da će SNS o tome raspravljati 13. decembra. Iako rok za podnošenje kandidatura ističe 6. decembra u ponoć.

Zajecaronline/N1/J.V.

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