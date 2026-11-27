Advokat Branko Pavlović najavio kandidaturu na predsedničkim izborima

Advokat Branko Pavlović, koji je u prethodnom skupštinskom sazivu bio poslanik pokreta Mi – Glas iz naroda, najavio je kandidaturu na predsedničkim izborima i pozvao građane da mu pomognu u prikupljanju potpisa podrške.

– Raspisani su predsednički izbori i kandidovaću se. Ono što je do mene, ja ću sigurno izneti, ali ima prvi deo, a to je prikupljanje potpisa. Tu mi je potrebna vaša pomoć i podrška i to hitna i masovna – rekao je Pavlović u video-obraćanju koje je pokret Mi – Glas iz naroda objavio na Fejsbuku.

Advokat Branko Pavlović najavio kandidaturu na predsedničkim izborima

On je naveo da se kandiduje kako bi objedinio patriotske snage, uključujući građane koji su glasali za Studentsku listu, Srpsku naprednu stranku (SNS) i Socijalističku partiju Srbije (SPS).

„Postoji milion naših sugrađana koji žele da strancima daju da upravljaju Srbijom, ali tri miliona je nas patriota. Dajte da se ujedinimo, dajte da ustanemo u odbranu našeg državnog poretka, naših državnih i nacionalnih interesa i da pobedimo“, poručio je Pavlović.

Predsednički izbori zakazani su za 27. decembar 2026. godine. Rok za predaju kandidatura ističe 6. decembra.

Zaječar.org/Nova1/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.