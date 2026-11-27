VJT se obratilo evropskim institucijama: Traže hitnu reakciju i doslednu primenu evropskih standarda tužilačke samostalnosti

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da se obratilo institucijama Evropske unije, Saveta Evrope, OEBS-a i Ujedinjenih Nacija.

Povod je bio prvi Izveštaj Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva o postupanju VJT u Beogradu u sedam krivičnih predmeta.

– Imajući u vidu značaj dosledne primene evropskih standarda, posebno u kontekstu reforme pravosuđa i pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 23, evropskim institucijama je upućena molba da u okviru svojih mandata razmotre pitanja na koja je VJT u Beogradu ukazalo u svom obraćanju. Ovim obraćanjem ne dovode se u pitanje zakonom utvrđene nadležnosti domaćih organa, već se ukazuje na potrebu da se navedene garancije samostalnosti javnih tužilaca primenjuju i u odnosima unutar same javnotužilačke organizacije – navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U obraćanju je, kako se navodi, ukazano je da VJT u Beogradu nije dostavljeno rešenje o obrazovanju Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva.

Zbog toga ovo tužilaštvo nije bilo u mogućnosti da se upozna sa pravnim osnovom njenog obrazovanja, predmetom i obimom poverenog nadzora, kao ni granicama njenog mandata.

– Istovremeno je istaknuto da sadržina Izveštaja i javno predstavljeni zaključci ukazuju na prekoračenje zakonom predviđene nadzorne funkcije: umesto ograničavanja na utvrđivanje činjenica i ukazivanje na eventualne nepravilnosti, Komisija je iznosila kvalifikacije koje zadiru u pitanja individualne disciplinske i krivične odgovornosti, o kojima odlučuju isključivo zakonom nadležni organi u propisanim postupcima. Zbog toga je, kako se navodi u obraćanju, neophodno ispitati ne samo zakonitost postupanja Komisije već i pravni osnov, sadržinu i granice njenog mandata, kao i da li su radnje Komisije preduzete u skladu sa zakonom propisanom procedurom – dodaje se.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je Izveštaj objavljen bez prethodnog omogućavanja javnim tužiocima na koje se odnose njegovi nalazi da se o njima izjasne.

– Preuranjenim objavljivanjem Izveštaja Vrhovno javno tužilaštvo je kršilo prava javnih tužilaca garantovanih zakonom, čime se stvara utisak u javnosti o utvrđenoj odgovornosti iako nije nadležno za taj postupak – dodaje se.

VJT u Beogradu ističe da naknadno omogućavanje izjašnjenja, nakon što su zaključci Komisije već javno objavljeni i predstavljeni kao institucionalno utvrđene činjenice, ne može samo po sebi otkloniti sve posledice prethodnog uskraćivanja delotvorne procesne zaštite, jer svrha zakonom propisanog izjašnjenja jeste da omogući proveru činjeničnih i pravnih zaključaka u okviru nadzornog postupka, pre nego što oni budu predstavljeni kao konačni nalazi nadležnog organa.

​- Ukoliko se ova procesna garancija zaobiđe, postoji rizik da nadzor izgubi obeležja objektivnog i nepristrasnog postupka kontrole i postane sredstvo jednostranog institucionalnog kvalifikovanja profesionalnog postupanja javnih tužilaca. Ove okolnosti posebno su značajne imajući u vidu da je Republika Srbija ustavnim promenama iz 2022. godine i donošenjem novih pravosudnih zakona uspostavila dodatne garancije samostalnosti javnog tužilaštva i javnih tužilaca, uključujući zaštitu od neprimerenog uticaja – navodi se u saopštenju.

Pored odredbi Ustava i zakona Republike Srbije, u obraćanju evropskim institucijama ukazano je i na brojna mišljenja Konsultativnog veća evropskih tužilaca, preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope, izveštaj Venecijanske komisije, te obavezujuću pravnu prakstu utvrđenu presudama Evropskog suda za ljudska prava od značaja za razmatranje spornih pitanja.

VJT u Beogradu smatra da evropski standardi zaštite tužilačke samostalnosti moraju biti primenjivani dosledno, ne samo kada eventualni uticaj dolazi od izvršne ili zakonodavne vlasti, već i kada potiče iz unutrašnje hijerarhijske strukture javnog tužilaštva, a što garantuju i relevantna dokumenta Saveta Evrope i EU.

– Povreda zakonom propisanih procesnih garancija u postupku nadzora, imajući u vidu da odredbu člana 49 Zakona o javnom tužilaštvu koja potvrđuje da pravo na izjašnjenje predstavlja sastavni deo zakonom uređenog postupka nadzora, a ne pitanje diskrecione procene organa koji nadzor sprovodi, zbog čega se propust Komisije da ne omogući izjašnjenje ne može smatrati isključivo formalnom nepravilnošću, jer neposredno utiče na mogućnost nadziranog javnog tužilaštva i obuhvaćenih javnih tužilaca da zaštite svoj profesionalni položaj i ospore zaključke koji mogu imati ozbiljne pravne i reputacione posledice po javno tužilaštvo i javne tužioce.

– Ugroženo poverenje javnosti u rad javnog tužilaštva i odgovorno institucionalno komuniciranje – Posebno zabrinjava mogućnost da javno iznošenje zaključaka o navodnim sistemskim nepravilnostima u radu javnog tužilaštva, bez omogućavanja izjašnjenja i jasnog razgraničenja između utvrđenih činjenica, preliminarnih ocena i individualne odgovornosti, kod građana stvori utisak da se javnotužilačka funkcija obavlja proizvoljno ili selektivno.

– Značaj za evropske integracije Republike Srbije.

​Ova pitanja, kako se navodi, imaju poseban značaj u kontekstu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom, naročito u okviru Poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava, zbog čega se kako se navodi, evropski standardi moraju primenjivati dosledno, bez obzira na institucionalni položaj ili funkciju lica od kojih eventualni neprimereni uticaj potiče.

– Poziv evropskim institucijama – ​Imajući u vidu navedeno, Više javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je da poziva Konsultativno veće evropskih tužilaca, nadležna tela Saveta Evrope, Evropsku komisiju, OEBS i Ujedinjenje nacije da, u okviru svojih mandata razmotre postupanje Vrhovnog javnog tužilaštva u vezi sa Izveštajem Komisije u svetlu evropskih standarda unutrašnje samostalnosti javnih tužilaca.

Posebnu pažnju, kako se navodi, VJT u Beogradu je pozvalo evorpske institucije i UN a posveti pitanju javnog objavljivanja Izveštaja bez prethodnog omogućavanja javnim tužiocima da se izjasne o njegovim nalazima, zatim da razmotre odnos između ovlašćenja Vrhovnog javnog tužilaštva za stručni nadzor i zakonom propisanih nadležnosti disciplinskih organa VST, kao i ignorisanje nadležnosti VST i njegovih disciplinskih organa.

Predloženo je da ocene rizike od “neprimerenog unutrašnjeg hijerarhijskog uticaja koji mogu nastati usled javnog kvalifikovanja, od strane Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva, profesionalnih odluka javnih tužilaca i njihove moguće odgovornosti izvan odgovarajućih postupaka”.

U okviru praćenja reforme pravosuđa i Poglavlja 23, nadležne insitutcije pozvane su da posvete pažnju praktičnoj zaštiti javnih tužilaca od neprimerenog uticaja, kao i javnih istupa članova Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva, sa stanovišta rizika od prejudiciranja individualne odgovornosti, “narušavanja profesionalnog ugleda, neprimerenog unutrašnjeg uticaja i podrivanja poverenja javnosti u zakonitost, nepristrasnost i samostalnost javnog tužilaštva”.

VJT se obratilo evropskim institucijama: Traže hitnu reakciju i doslednu primenu evropskih standarda tužilačke samostalnosti

– VJT u Beogradu ne osporava legitimnost zakonitog stručnog nadzora, kao ni potrebu utvrđivanja odgovornosti u slučajevima povrede zakona, ali smatra da se nadzor nad radom javnih tužilaca mora sprovoditi uz poštovanje istih principa zakonitosti, nepristrasnosti, procesnih garancija i institucionalne odgovornosti čijem očuvanju treba da služi. Samostalnost javnog tužilaštva ne može biti potpuna, ukoliko istovremeno nije obezbeđena delotvorna zaštita samostalnosti svakog javnog tužioca, uključujući zaštitu od mogućeg neprimerenog uticaja unutar same tužilačke organizacije – navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dodaje da je dosledna primena navedenih principa “od zajedničkog interesa za Republiku Srbiju, Savet Evrope, Evropsku uniju, OEBS i Ujedinjenje nacije i predstavlja neophodan uslov za dalje jačanje vladavine prava i poverenja građana u pravosudne institucije”.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.