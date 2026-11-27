JTOK dobio dva obavezna uputstva Vrhovnog tužilaštva, traži se gonjenje i nekih tužilaca

U Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) stigla su dva obavezna uputstva za postupanje od Vrhovnog javnog tužilaštva. Uputstva se odnose na predmete povezane sa postupanja glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića i njegovog prvog zamenika Miodraga Markovića.

Prema saznanjima, traži se gonjenje i nekih drugih tužilaca, njihovo saslušanje i preduzimanje drugih dokaznih radnji radi obezbeđivanja dokaza.

Prvi slučaj koji je dostavljen JTOK-u je izveštaj Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva nakon kontrole VJT u Beogradu. U okviru tog dela nalazi se niz slučajeva: zvučni top, pomilovanja, pretres zgrade Filozofskog fakulteta i dekanata, krivična prijava punomoćnika „Vista Rica“, gaženje studentkinje na protestu u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, napad na studente FDU i bekstvo kineskih špijuna iz kućnog pritvora u Beogradu. JTOK je dobio spise po kojima treba da postupa i pokrene predistražne radnje, ali se to do danas nije desilo.

JTOK dobio dva obavezna uputstva Vrhovnog tužilaštva, traži se gonjenje i nekih tužilaca

Drugo obavezno uputstvo odnosi se na prijavu Studentske liste od 6. novembra ove godine protiv glavnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića. Prijava se tiče sumnje u zoupotrebu službenog položaja, odnosno sumnje da je omogućavao pojedinim okrivljenima blaže kazne i povoljnije pravne kvalifikacije, a u jednom slučaju i odustajanje od krivičnog gonjenja drugih osumnjičenih. Podnosioci prijave su naveli više spornih predmeta, među kojima su i oni za koje je Vrhovni sud utvrdio povrede zakona u korist okrivljenih. Da li je nešto po ovoj prijavi preduzeto – do danas se ne zna.

Zaječar.org/N1/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.