Virus i dalje hara Srbijom: Čak 7.000 slučajeva sličnih gripu za nedelju dana, najviše obolelih među decom

U Republici Srbiji beleži se blagi porast broja obolelih od oboljenja sličnih gripu.

Intenzitet aktivnosti virusa i dalje nalazi na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga.

Prema najnovijem izveštaju o epidemiološkoj situaciji u sezoni 2026/2027, ažuriranom 27. novembra 2026. godine, tokom 47. izveštajne nedelje.

U periodu od 16. do 22. novembra – putem populacionog nadzora registrovano je ukupno 6.847 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Kao i tokom prethodnih sedmica od početka integrisanog epidemiološkog nadzora 28. septembra, najviša stopa obolevanja zabeležena je među najmlađom populacijom. Kod dece mlađe od četiri godine stopa incidencije iznosi 340,37 na 100.000 stanovnika, dok se odmah iza njih nalaze deca školskog uzrasta sa stopom od 198,38 na 100.000 stanovnika.

Virus i dalje hara Srbijom: Čak 7.000 slučajeva sličnih gripu za nedelju dana, najviše obolelih među decom

Sličan obrazac prisutan je i kod akutnih respiratornih infekcija, kojih je prema podacima sentinelnog nadzora u istoj nedelji registrovano ukupno 10.700, uz stopu incidencije od 827,60 na 100.000 stanovnika.

Upravo u uzrasnoj grupi dece do četiri godine zabeležena je i ubedljivo najviša stopa obolevanja od ovih infekcija.

Kontinuirani monitoring kliničkih, epidemioloških i virusoloških karakteristika pokazuje da je od početka sezone virus gripa laboratorijski potvrđen na teritoriji Grada Beograda, kao i u Mačvanskom, Braničevskom, Kolubarskom, Južnobanatskom, Zlatiborskom, Šumadijskom, Pčinjskom i Raškom okrugu (pod nadležnošću Zavoda za javno zdravlje Kraljevo).

Konkretno, u 47. izveštajnoj nedelji laboratorijski su potvrđeni slučajevi gripa tipa A (netipizirani), AH1pdm09 i A (H3) kod pacijenata iz Beograda, Braničevskog, Pčinjskog, Šumadijskog, Južnobanatskog i Raškog okruga, ovoga puta pod nadležnošću Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar.

Virus i dalje hara Srbijom: Čak 7.000 slučajeva sličnih gripu za nedelju dana, najviše obolelih među decom

Pored samog virusa gripa, podaci integrisanog sentinelnog nadzora otkrivaju da među ostalim uzročnicima respiratornih infekcija trenutno dominiraju rinovirusi, sa udelom od 37 odsto pozitivnih među testiranim uzorcima, dok infekcije izazvane virusom SARS-CoV-2 i adenovirusne infekcije dele drugo mesto sa po 12,9 odsto pozitivnosti.

Zaječaronline/Telegraf/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.