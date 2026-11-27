Čupić iz Ohrida: Moramo da gradimo najbolje moguće odnose u komšiluku

Predsednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Aleksandar Čupić izjavio je da je tokom susreta sa regionalnim liderima na samitu lidera procesa Brdo – Brioni u Ohridu naišao na prijateljski prijem i zadovoljstvo zbog načina komunikacije, ističući da Srbija mora da gradi što bolje odnose sa svojim komšilukom.

Čupić kaže da se sastao sa Željkom Cvijanović, Jakovom Milatovićem i sa Gordanom Siljanovskom Davkovom.



Kako navodi, oni su bili jako prijateljski nastrojeni.

“I vidim da su i oni bili prezadovoljni tonom i načinom na kako smo mi, tako su mi bar rekli, uspostavili neki novi kvalitet komunikacije u tim bilateralnim odnosima”, dodaje.

Čupić iz Ohrida: Moramo da gradimo najbolje moguće odnose u komšiluku

Kaže i da je danas upoznao predsednika Hrvatske Zorana Milanovića.

“Što se tiče gospodina Milanovića, ja sam ga danas prvi put upoznao. Ovde su ljudi pokazali ozbiljno razumevanje za to što sam ja u stvari zamenik predsednika Republike, iz pozicije predsednika Narodne Skupštine Srbije tako da nisam želeo da na bilo koji način prejudiciram državnu i međunarodnu politiku naše države. Tako da nismo zaista ulazili u bilo kakve detalje“, navodi.

Dodaje i da je ovo prvi međunarodni samit na kojem prisustvuje te da ne može da poredi kakav je bio u odnosu na prethodne, pa se osvrnuo na pohvale iz regiona.

“Koliko god to meni prijalo, možda ovako i lično, da su oni to tako ocenili, toliko me je i zabrinulo zbog možda nekih propuštenih prilika i nekog vremena koje smo mi kao zemlja izgubili. Jer, ako ovo nije naša praksa, dakle da to budu ovakvi sastanci, meni je to više zabrinjavajuće nego što sam sad trenutno zadovoljan”, naglašava.

“Region našoj spoljnoj politici nije uvek bio u fokusu. A meni su se zahvalili što je prva poseta bila regionalna i u smislu regionalne saradnje i ja sam to prokomentarisao i predsednici Severne Makedonije da ja, kao čovek iz naroda, kao neko ko živi na selu, prvo što gledam je da imam što bolje odnose u svojoj ulici, u svom komšiluku. I mislim, meni je to nekako potpuno prirodno, oko toga smo se složili”, naveo je Čupić.

Zajecaronline/N1/J.V.

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