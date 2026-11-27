Saša Borojević FALSIFIKOVAO registracionu tablicu na svom vozilu! Krivična prijava ODBAČENA PO VUČIĆEVOM NALOGU – zato je Borojević danas Vučićev “kerić”!

Narodni poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Saša Borojević 2023. godine bio je osumnjičen za falsifikovanje isprave. Jer je vozio automobil sa registarskom tablicom drugog vozila za kojom je bila raspisana potraga, piše Raskrikavanje.

Tužilaštvo je krivičnu prijavu protiv njega odbacilo nakon što je on uplatio 200.000 dinara u humanitarne svrhe. Odnosno iskoristio mogućnost oportuniteta.

Prema krivičnoj prijavi Policijske stanice Voždovac, policija je Borojevića zaustavila 27. jula 2023. godine u Bulevaru oslobođenja u Beogradu, dok je vozio automobil sa dve različite registarske tablice. Policajac koji ga je zaustavio bio je Marko Kričak, tadašnji pripadnik Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Borojević je za Raskrikavanje izjavio da ga je Kričak pre toga pratio u civilnom vozilu i da taj događaj smatra „početkom pritiska“.

Borojević je negirao da je postavio spornu tablicu i rekao da ne zna ko ju je pričvrstio preko originalne tablice njegovog automobila. Policija je utvrdila da zadnja tablica pripada vozilu marke Fiat Panda koje se vodi kao nestalo. A za kojom je Policijska stanica Vračar raspisala potragu. Prednja tablica pripadala je Toyoti kojom je Borojević upravljao.

U policijskoj prijavi se navodi da je Borojević, dok je policajac razgovarao sa kolegama, skinuo zadnju tablicu i sakrio je ispod suvozačevog sedišta, a da je sa prednje tablice skinuo papirni stiker kojim je bila prelepljena slovna oznaka. Odveden je u policijsku stanicu, gde su mu oduzeti automobil i tablica, a istog dana je po nalogu dežurnog tužioca saslušan kao osumnjičeni.

Drugo osnovno javno tužilaštvo nije podiglo optužnicu, već je primenilo načelo oportuniteta.

Naredbom od 10. oktobra 2023. godine, koju je potpisala javna tužiteljka Milica Ljubičić, Borojeviću je naloženo da uplati 200.000 dinara. Tužilaštvo je cenilo lične i porodične prilike osumnjičenog, njegov raniji život i držanje nakon događaja.

Borojević je za Raskrikavanje rekao da je na uplatu pristao po savetu advokata, jer je brinuo za svoju bezbednost i računao s mogućnošću da mu bude određen pritvor.

Borojević je bio potpredsednik udruženja „Vitezovi reda zmaja“, koje je 2021. predstavio sa Branimirom Nestorovićem. Kao predstavnik udruženja „Porodični alarm“ 2024. godine bio je kandidat liste „Aleksandar Vučić – Beograd sutra“ na lokalnim izborima, nakon čega je postao odbornik u Skupštini grada Beograda. Autor je i voditelj emisije „Teorije zavera“ na televiziji B92. Na predizbornoj listi za narodne poslanike okupljenoj oko SNS-a bio je na 18. mestu.

Zajecaronline/Izlaz.com/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!