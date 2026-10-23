Drama na pijaci u Herceg Novom: Žena nožem ubola muškarca u predelu grudnog koša

U Herceg Novom uhapšena je ženska osoba S.R., zbog pokušaja ubistva na gradskoj pijaci.

Kako je saopštila Uprava policije, incident se dogodio juče u jutarnjim satima kada je S.R. iz Herceg Novog pokušala da ubije muškarca nanevši mu nožem ubodnu ranu na levoj strani grudnog koša.

Ranjeni muškarac je došao do policije i podneo prijavu protiv S.R, navodeći da ga je neposredno pre toga povredila nožem na gradskoj pijaci. Policijski službenici su odmah postupili po prijavi.

Prijavljena S.R. je pronađena i dovedena u policijske prostorije. Od nje je oduzeto sredstvo za koje se sumnja da je korišćeno u izvršenju krivičnog dela – nož, kao i još jedan nož koji je posedovala.

Oštećenom muškarcu je ukazana pomoć u zdravstvenoj ustanovi.

Nadležni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama S.R. stiču bitni elementi krivičnog dela ubistvo u pokušaju i naložio da se lice liši slobode, te da mu se privede uz krivičnu prijavu.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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