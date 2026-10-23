Astro prognoza za 23. oktobar: Jednom znaku stižu velike pare, a ovog sustiže prošlost!

Pročitajte šta zvezde predviđaju za vaš znak

OVAN

Na poslu vam se otvara prilika koju ste dugo čekali. U ljubavi ne dozvolite da ponos pokvari nešto do čega vam je stalo.

BIK

Moguće su dobre vesti u vezi sa novcem ili poslovnom ponudom. Partner želi iskren razgovor, zato ne izbegavajte važne teme.

BLIZANCI

Jedna neočekivana poruka mogla bi da vam promeni planove. Pazite kome poveravate svoje tajne, jer nisu svi dobronamerni.

RAK

Osoba iz prošlosti mogla bi ponovo da se pojavi i probudi stare emocije. Dobro razmislite da li zaslužuje novu priliku.

LAV

Pred vama je dan u kojem možete zablistati na poslu i privući pažnju važnih ljudi. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje.

DEVICA

Ne trošite energiju na tuđe probleme. Finansije zahtevaju oprez, a iskren razgovor mogao bi da reši nesporazum sa bliskom osobom.

Astro prognoza za 23. oktobar: Jednom znaku stižu velike pare, a ovog sustiže prošlost!

VAGA

Ljubavni život donosi preokret, posebno slobodnim Vagama koje bi mogle da upoznaju nekoga ko će ih potpuno očarati. Slušajte intuiciju.

ŠKORPIJA

Nečije ponašanje moglo bi da vas razočara, ali nemojte reagovati impulsivno. Na poslu proverite svaki detalj pre donošenja odluke.

STRELAC

Stižu vesti koje bi mogle da vam otvore nova vrata. U ljubavi je moguć susret koji će probuditi emocije za koje ste mislili da su nestale.

JARAC

Vaš trud konačno bi mogao da bude primećen. Moguća je poslovna ponuda ili razgovor koji će vam pomoći da napravite važan korak napred.

VODOLIJA

Neko bi mogao da vas iznenadi priznanjem ili neočekivanim postupkom. Ne donosite zaključke pre nego što čujete celu priču.

RIBE

Petak vam donosi priliku da rešite problem koji vas dugo muči. U ljubavi vas očekuje više bliskosti, ali je važno da otvoreno kažete šta osećate.

Zaječaronline/Hypetv.rs/N. S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.