Do 1. novembra moraju da se iskoriste turistički vaučeri za subvencionisani odmor

Rok, do kada moraju da se iskoriste turistički vaučeri za subvencionisani odmor u Srbiji, u vrednosti od 10.000 dinara, ističe 1. novembra.

Prijava za turističke vaučere počela je 3. avgusta i svih 30.000 podeljeno je 6. avgusta. Vlada Srbije je za ovu namenu opredelila 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.

Ovaj program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Shodno tome da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji korisnici ove puke podrške domaćem turizmu.

Vaučeri su mogli da se iskoriste u turističkim destinacijama širom Srbije, u trajanju od najmanje pet noćenja. A korisnicima je na raspolaganju bilo i 2.450 prijavljenih ugostiteljskih objekata.

Najtraženija destinacija je bila Sokobanja, za koju je podneta 9.271 prijava, zatim Vrnjačka Banja sa 5.093 i Zlatibor sa 3.425 prijava. Najviše prijava podneto je bilo u Beogradu (4.985), Novom Sadu (2.166) i Nišu (1.907), a slede Kruševac sa 1.842 i Pančevo sa 1.818 prijava.

Zaječaronline/Tanjug/N. S.

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